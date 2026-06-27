フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、ポテトサラダに入れる意外な食べ物について明かし、話題になっている。

秋元さんは２７日、自身のインスタグラムを更新。「さて、ポテトサラダにみかん入れる人、いますか？笑」と書き出すと、ポテトサラダに皮をむいたみかんを添えたショットをアップし、「我が家は昔から、入っています。子どもの頃から、大好物です。ポテトサラダと和えて甘じょっぱくなったみかんがとにかく美味しくて、いつも争奪戦です。笑 みかんの代わりにりんごのときもあるけれど、やっぱりみかんが一番あうと思う。」と明かし、「でもこれ賛同してくれる人、いままでほとんど出会ったことがない。みなさんいかがですか？ポテトサラダにみかん入れる？」とフォロワーに問いかけた。

この投稿には「美味しそう」「ポテトサラダは大好きなんですけど、みかんは未体験ゾーンかな･･･優里さん推しなら試してみる価値ありますよね」「いわゆるフルーツサラダみたくなるんですかね」「我が家も入れて食べてました」「めちゃくちゃ美味しそうですね 早速試させていただきます」「ポテサラに缶詰みかん入れます〜キウイもおいしいですよ」などのコメントが寄せられている。

優里さんは２０１９年にアナウンス室から他部署に異動している。インスタグラムのプロフィル欄では「元アナウンサー ４０代会社員ママ」と自己紹介している。５月には娘との２ショットをアップし、「仲の良い姉妹かと思いました」と話題になった。