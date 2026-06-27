ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「電動自転車欲しい…」度を超えたケチな夫との生活がツライ！ 休日… 「電動自転車欲しい…」度を超えたケチな夫との生活がツライ！ 休日は子連れで激安スーパーをはしご!? 「電動自転車欲しい…」度を超えたケチな夫との生活がツライ！ 休日は子連れで激安スーパーをはしご!? 2026年6月27日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「節約家な人ってステキ」と思っていた有希さん、まさかここまでとは思っていなかったでしょうね…。特売卵を少しでも多くゲットするために赤ちゃんまで動員する夫の行動、周囲の目が気になってしまうのも無理はないと思います。挙式日を仏滅にしてまで値下げ交渉を狙う夫、この先どんな節約術が飛び出してくるのでしょうか…？>>【まんが】節約夫と結婚したら(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】節約夫と結婚したら 「100万円払え！」離婚で一儲けのはずが大失敗！夫を待っていた現実とは？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.188】 「ここは私の家よ？口出ししないで？」同居した義母が豹変…母親失格と言わんばかりの毎日に嫁も限界!?