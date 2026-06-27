【写真大量】大東立樹さんらCLASS SEVEN全員出演！Canvaドラマの制作発表会をレポート

デザインツール「Canva（キャンバ）」のオリジナル連続ドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」が、2026年6月24日からCanva公式YouTubeチャンネルで順次配信中です。

6月23日には都内で制作発表会が行われ、主演の大東立樹さん（CLASS SEVEN）をはじめとする、TOBE所属の7人組「CLASS SEVEN」のメンバー、ヒロインを演じる秋田汐梨さんら出演陣が登壇しました。

学生も社会人も必見！？

ドラマの核となるCanvaを実際に撮影で使用してみた感想について、主演の大東さんは

「僕はがっつりオタクということで、写真にもある通り、ビジュアルは捨てています（笑）。しっかりと役に入り込んで、今までの大東立樹を捨てて、演じ切りました。実は誰にも言ってないんですけど、実際にアイドルの現場に役作りで行かせていただきました。間近で"推し活"されている方を見て、そこで学んだことを活かしています。監督のこだわりも素敵で。脚本も本当に面白いんですよ。最高なので、全シーンが見どころだと思っています」

と振り返りました。

元アイドル研究生のヒロインを演じる秋田さんは

「Canvaは知ってたけど、私には使いこなせないだろうなという先入観がありました。でも、今回携わらせていただいて、こんなに簡単なんだ！って思いました。ぜひ体験していただきたいと思います。本作は、背中を押してくれるストーリーになっています。勇気さえ持てれば、いろんなことにチャレンジできるんだというメッセージが込められていますので、ぜひご覧いただければうれしいです。本日はありがとうございました」

とコメントしました。

ドラマは全6話（各話22分）。6月24日から順次配信中です。背景透過、背景生成、マジック消しゴム、3D生成、CanbaAIアプリ作成、画像から動画生成など、全30項目のCanvaの実用的な機能が盛り込まれたドラマになっています。

＜あらすじ＞

旭見高校3年生の内村颯（大東立樹さん）は、デジタル操作に長けた"オタク"男子。アイドルグループ「パラレルプラネット」をこよなく愛し、Canvaでファンビジュアルを制作することに情熱を注いでいます。一方、クラスにはバンド活動に勤しむ「A軍」と颯たちのような「O（オタク）軍」というスクールカーストが存在していました。そんなある日、元アイドル研究生の梅咲美夕（秋田汐梨さん）が転校してきます。自分の進むべき未来に悩む美夕と、ひたむきに"推し"を応援する颯。対極的な2人が、デザインという共通言語を通じて交流を深めていく中で、そんな2人に呼応するように物語が動き出し、やがてクラス全体が一つの目標へと向かい始めます。

40枚超の写真レポート

東京バーゲンマニア編集部が制作発表会で撮影した写真を紹介します。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）