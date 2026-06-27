北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。中継したNHKで解説を務めた元日本代表MF本田圭佑が試合前、日本代表の中村俊輔コーチと交わした一瞬の交流が話題に。ファンは「これは本当に泣く。いいシーン」「本田さんをスカウトしてた」と感動している。

今大会も“名言”を連発する解説で話題になっている本田。この日はNHKに出演し、試合開始の30分前にはピッチに実際に立ってコンディションなどをレポートした。その直前、練習を終えて引き揚げてきた日本代表のスタッフと挨拶するシーンがあった。

サポートの吉田麻也、南野拓実と熱いハグを交わし、次にやってきたのが中村コーチだった。中村コーチから「こっち来ない？ こっち来ない？」とまるで日本代表スタッフ入りを打診するかのように声をかけられた本田は、にこやかに握手。軽くハグを交わした。さらに名波浩コーチ、森保一監督と握手し、ピッチに足を踏み入れた。

NHKサッカー公式Xがこの場面を紹介すると、ファンからは2010年南アフリカW杯をともに戦った中村コーチとの交流にファンは胸を打たれた。

「俊輔『こっち来ない？こっち来ない？』って言ってるー！！」「ハッ!! 俊輔は、本田さんをチームにスカウトしてた笑」「南アフリカ辺り見てる世代からすると胸熱なんだよねぇ」「俊輔が笑顔で本田さんに。これは本当に泣く。いいシーン」「シュンさんに勧誘されてる笑」「中村俊輔と本田圭佑が！ これ見れてめっちゃ嬉しい」「俊さんとケースケの再会胸熱」「本田、俊輔の抱擁は熱い こんなん泣くて」との声が溢れた。



（THE ANSWER編集部）