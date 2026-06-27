サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグG組最終節が26日（日本時間27日）に行われ、エジプトとイランは1-1でドローとなった。この結果、A組3位の韓国は決勝トーナメント（T）進出がさらに厳しくなった。27日（同28日）、1次リーグの残り3組が行われる。

韓国がいよいよ追い込まれた。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

26日（同27日）の1次リーグG、H、I組を終え、A組3位の韓国（勝ち点3、得失点差-1、総得点2）は3位グループの中で、前日の6番手から決勝T進出圏ギリギリの8番手に転落した。

27日（同28日）はL→K→J組の順に行われ、決勝T進出32チームが決定。韓国は日程終了9組の3位チームの中では7番手となっており、残り3組中2組の3位チームに及ばない時点で敗退が決まる。

L組はクロアチアの引き分け以上など、K組はコンゴの勝利などで韓国よりも組3位チームが上に。極めつけは最後に行われるJ組だ。勝ち点6のアルゼンチンと0のヨルダン、ともに3のオーストリアとアルジェリアが対戦する。

勝ち点4の3位は決勝Tに進出できるため、オーストリアとアルジェリアが無理に攻めない“談合マッチ”になっても不思議ではない。ドローになると、J組3位は韓国が届かない勝ち点4となる。

韓国ファンにとっては、長い運命の一日になりそうだ。



（THE ANSWER編集部）