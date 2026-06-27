子どもが成長するにつれて、毎日の食卓は少しずつ忙しなくなっていきます。「昨日まで足りていた量が今日はもう足りない」「温め直しの回数が増えた」「作り置きが一瞬で消える」。そんな“食べ盛り期”の子育て中の家庭では、キッチン家電の働き方も大きく変わります。

忙しい平日に、限られた時間で“早く・たくさん・安全・健康的に”食事を用意するために、オーブンレンジは頼れる存在。とはいえ、種類が多すぎて「どれを選べばいいの？」と迷う人も多いはず。そこで今回は、子育て世帯が使いやすいオーブンレンジの選び方をまとめました。

子育て世帯がオーブンレンジ選びで重視したいポイントとは？

子育て家庭がオーブンレンジに求めるニーズには、次のようなものが挙げられます。

大量調理・温め直しのスピード

食べる量が増えると、温め直しの回数も増加。スピードは最重要！ 作り置きの活用しやすさ

冷凍→解凍→調理までスムーズにできると、平日の負担が激減します。 庫内の広さと使い勝手

大皿や弁当箱が入らないと、毎日のストレスに。 安全性

小さな子どもが触れても安心な設計は必須。 操作の簡単さ

複雑な設定が必要になると、優れた機能であっても次第に使われなくなりがちです。 洗い物の量を増やしたくない

食器や調理器具など準備や後片付けに手間がかかると、使うのが億劫になってしまいます。

子育て世帯のオーブンレンジのチェックポイント

子育て家庭が求めるニーズを踏まえて、以下にオーブンレンジ選びのチェックポイントを整理します。

容量と庫内サイズ

容量と庫内サイズは、オーブンレンジ選びで重要なポイント。3〜4人家族なら26〜30L以上が目安。大皿や大きめの弁当箱が入るかどうかも実際の使い勝手に直結するポイントです。

また、庫内は“フラット”か“ターンテーブル”かでも使いやすさが変わります。子育て世帯には、ボウルや大皿を置きやすいフラット庫内が人気です。

加熱性能

忙しい家庭にとって、加熱性能は時短のカギを握ります。中でもポイントはセンサーの種類。重量・蒸気・赤外線など、センサーが高精度になるほど温めムラが減り、冷凍ご飯や冷凍肉の解凍も失敗しにくくなります。

また、2品同時調理機能や予熱の速さも食事の支度を助けてくれる要素になります。



安全性

子どもがキッチンに立ち入ることが増える時期だからこそ、安全性は欠かせません。以下のポイントを重視して安心して使える一台を選ぶことで、家族全員のストレスを減らすことにもつながります。

チャイルドロックの有無 高温部に触れにくい設計 扉の開閉のしやすさ 庫内の掃除のしやすさ（油汚れを放置すると発火事故や火傷のリスクにも）

操作性

長く使うには、操作がわかりやすいものを選びたいところ。以下のポイントにも注目して選びましょう。

直感的なボタン配置になっているか？ よく使うメニューのワンタッチ化やショートカット化が可能か？ 音声ガイドやアプリ連携が可能か？ 祖父母と同居する世帯の場合、シニア世代にも使いやすいか？

メニュー・機能

まとめ買いや作り置きが欠かせない家庭では、冷凍食品や下味冷凍との相性も重要です。冷凍ストックを活かせるかどうかで、平日の負担は大きく変わります。

作り置き＆冷凍ストックが多い家庭向けに便利な自動メニュー・機能 冷凍食品の自動あたため機能 蒸し・煮込み・ノンフライなど、作り置きに便利なモード 下味処理した冷凍食材からレンジ調理で一気に仕上げられる機能 精度の高い冷凍食材の解凍機能 冷凍食品の自動あたため機能 蒸し・煮込み・ノンフライなど、作り置きに便利なモード 下味処理した冷凍食材からレンジ調理で一気に仕上げられる機能 精度の高い冷凍食材の解凍機能

最近のオーブンレンジで人気・注目の“ワンボウル調理”とは？

最近のオーブンレンジで人気・注目を集めている機能に、ボウルなどの耐熱容器に材料を入れて混ぜた後、レンジで加熱して仕上げまでを一つの容器で完結する機能があります。通称“ワンボウル調理”とも呼ばれ、パナソニックが2017年にスチームオーブンレンジで初めて搭載し、近年は多くのメーカーの上位モデルで類似の機能を搭載しています。

主に次の理由から、子育て世帯とも非常に相性が良い機能でもあります。

とにかく早い：10〜15分で一品が完成 洗い物が減る：ボウルひとつで完結 安全性が高い：火を使わないので、子どもを見ながら調理できる 量の調整がしやすい：食べ盛りの子どもに合わせて“増量”が簡単 レパートリーが広い：パスタ、煮物、丼の具、スープなど

子育て世帯におすすめのオーブンレンジ7選

パナソニック「ビストロ」シリーズ（NE-UBS10E）

“おまかせ”の精度が高く、調理の手間を省く先進機能が満載！

ビストロシリーズ最上位モデル。上段でグリル料理、下でスープを同時に仕上げる新機能を搭載。上部ヒーターとマイクロ波で発熱する専用皿を組み合わせ、裏返し不要で両面をこんがり焼き上げます。市販の冷凍コロッケや冷凍メンチカツなどの揚げ物を、油を使わずに調理可能。300℃オーブン、“64眼スピードセンサー”、アプリ連携など、最上位モデルらしい最上位モデルらしい先進機能を備えた一台。



SPEC ●総庫内容量：30L ●サイズ：幅494×奥行435×高さ370mm ●定格消費電力（最大）：1400W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・300W・150W（相当）・300Wスチーム ●オーブン温度調節範囲：70〜300℃ ●自動メニュー数：308

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日立「過熱水蒸気オーブンレンジ『ヘルシーシェフ』MRO-W10B」

“クワトロ加熱 × Wスキャン”で手間を省いて仕上がりを底上げ

日立の過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」シリーズの上位モデル。レンジ＋オーブン＋グリル＋過熱水蒸気を組み合わせた独自の“クワトロ加熱”により、表面こんがり＋肉はジューシー、魚はふっくらとした仕上がりを自動で実現します。重さ＋温度による“Wスキャン”によって食材の状態を読み取り、自動でコントロールする温め機能や解凍機能にも定評があります。耐熱ボウルひとつで主菜から副菜まで作れる“簡単ボウルメニュー”は、洗い物を増やさず時短に直結。大型カラータッチ液晶とスマホ連携で、レシピ提案のチェックやメニューの拡張もスムーズに行えます。

SPEC ●総庫内容量：30L ●サイズ：幅497×奥行442×高さ375mm ●定格消費電力（最大）：1430W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・200W（相当）・100W（相当） ●オーブン温度調節範囲：100〜250℃・300℃、スチーム発酵30・35・40・45℃ ●自動メニュー数：280

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シャープ「ヘルシオ」シリーズ（AX-LSX3D）

“水で焼く×AIサポート”で手間を減らして仕上がりも本格派

水を加熱した過熱水蒸気により最高温度300℃の“水のチカラ”で焼き上げる、ウォーターオーブン「ヘルシオ」シリーズの最上位モデル。余分な脂や塩分を水が落とし、旨みや栄養もしっかりキープできます。2段熱風コンベクションで本格的なオーブン調理ができ、揚げ物やパンの復元も得意。生成AIにより、献立相談から調理サポートまで対話で完結します。少量調理に便利なトレーを使えば、約15分で仕上がる「パパッと焼き」「パパッと蒸し」にも対応。温度帯の異なる食材でも同時に調理できる“まかせて調理”が時短に貢献します。

SPEC ●総庫内容量：30L ●サイズ：幅490×奥行430×高さ420mm ●定格消費電力（最大）：1460W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・200W（相当） ●オーブン温度調節範囲：65〜250・300℃、スチーム発酵・発酵30・35・40・45℃ ●自動メニュー数：310

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東芝「石窯ドーム」シリーズ（ER-D7000C）

“最高350℃の石窯級火力×センサー制御”でパンやお菓子作りも得意！

東芝のフラッグシップ「石窯ドーム」シリーズの最上位モデル。新開発のシームレスインバーターにより、低出力での連続運転で、ムラを抑えた加熱が可能。市販の冷凍食品を出力設定なしで最適に温められ、パスタやワンプレートも短時間で仕上がります。スチームなしで均一に解凍する「すごうま解凍」や、寿司のシャリやパンをできたてのような食感に戻す機能も搭載。業界最高クラスの350℃オーブンと2段熱風調理、深皿による“並べて焼くだけ”の本格調理までこなします。アプリ連携にも対応。

SPEC ●総庫内容量：30L ●サイズ：幅498×奥行399×高さ399mm ●定格消費電力（最大）：1460W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・200W・100W（相当） ●オーブン温度調節範囲：100〜300℃・350℃、発酵・スチーム発酵30・35・40・45℃ ●自動メニュー数：496

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象印マホービン「EVERINO」シリーズ（ES-LA30）

“ツインエンジン×レジグリ”でムラなく時短、ワンランク上の仕上がりに

ツインエンジン搭載の「EVERINO」シリーズのフラッグシップ。2つの赤外線センサーが庫内の温度を1秒ごとに検知して、最大4品を同時にムラなくあたためる「2段あたため」に対応。600Wで約20％、500Wで約30％の時短も実現。ひき肉500gを約6分でスピーディーに解凍します。レンジとグリルを自動で切り替える“芯までレジグリ”で揚げ物を表面はサクッと、中はふっくらと仕上げてくれます。

SPEC ●総庫内容量：30L ●サイズ：幅498×奥行445×高さ395mm ●定格消費電力（最大）：1420W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・300W・150W（相当） ●オーブン温度調節範囲：100〜250℃、発酵30・35・40・45°C ●自動メニュー数：72

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ハイアール「Milaly」

“赤外線センサー×レンジ＆グリル制御”でスマートな温めと解凍

庫内の赤外線センサーが食品の表面温度を高速で検知し、レンジ → グリル、レンジ → オーブン を自動で切り替えながら、外はこんがり・中はしっかり温まる仕上がりを実現。冷凍食材は、旨みが逃げやすい“最大氷結晶温度帯”を短時間で通過させる時短解凍で、ムラを抑えながらスピーディーに解凍。揚げ物の再加熱は、レンジで中を温めつつグリルで表面を焼き上げることで揚げたて感が再現できます。付属のセラミック角皿と焼き網はレンジ加熱にも対応し、

簡易スチーム調理やヘルシー調理にも活用できます。

SPEC ●総庫内容量：26L ●サイズ：幅480×奥行390×高さ357mm ●定格消費電力（最大）：1430W ●レンジ出力：1000W・600W・500W・200W・100W（相当） ●オーブン温度調節範囲： 100〜250℃、発酵30〜45℃ ●自動メニュー数：32

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日本エー・アイ・シー「Aladdin グラファイトオーブンレンジ」

“グラファイト×マイクロ波”で本格派の焼き上がり！トーストも得意

瞬間発熱する“グラファイトヒータ”とマイクロ波を組み合わせた「グラファイトレンジ加熱」 により、“中はしっかり温め、表面はサクッと焼き上げる”という理想の仕上がりを自動で実現。付属のヒートトレイを使えば、裏返し不要で両面にしっかり焼き色がつき、トーストはレンジ業界最速クラスの約3分40秒で焼き上げ（1枚焼きの場合）。揚げ物のリベイクは、レンジ加熱で中を温めた後にヒーター加熱で表面をカリッと仕上げ、“できたてのような食感”が復活します。

赤外線センサーと独自のステップウェーブ制御により、温度ムラを抑えながら均一に温めることができ、解凍も飲み物の温度設定（40〜70℃）も、毎回ちょうどよく仕上がります。調理メニューは8メニューに厳選し、大型ダイヤル操作で迷わず使うことができ、左右の壁にぴったり設置できる省スペース設計も魅力。

SPEC ●総庫内容量：22L ●サイズ：幅468×奥行387×高さ338mm ●定格消費電力（最大）：1430W ●レンジ出力：1000W・800W・600W・500W・200W・100W ●オーブン温度調節範囲：80〜250℃、発酵30〜45℃ ●自動メニュー数：5

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食べ盛りの子どもがいる家庭では、毎日のごはん作りは“時間との勝負”。そんなとき、オーブンレンジはただの温め家電ではなく、家事の負担を軽くする頼れるパートナーになります。

特に、時短・安全・洗い物削減の三拍子がそろった、子育て家庭の強い味方になるワンボウル調理は、積極的に選んでほしい機能です。家族の成長に合わせて、無理なく使い続けられる一台を選んでください。

※本記事の内容は、掲載日時点のものです。商品や価格は予告なく変更されたり、店舗によってはお取り扱いがなかったりする場合があります。

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