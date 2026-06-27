「日本国内では不満が広がっている」物議を醸した中村敬斗の“ソックス騒動”に対戦国メディアも言及！ 元審判は「苛立たしいのは理解できる」【W杯】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第３戦で、日本代表はスウェーデン代表と対戦。１−１で引き分けて、グループ２位での決勝トーナメント進出を決めた。
スコアレスで迎えた56分に前田大然が右足のシュートを流し込んで先制。しかしこの直後に、前半からソックスを下げるスタイルを主審から注意されていた中村敬斗がソックスの履き替えを指示され、一時的にピッチを離れることを余儀なくされる。
その後、日本は数的不利の中で押し込まれる展開が続き、59分に中村がピッチに戻るもリズムを取り戻せず。62分に同点弾を奪われたのだ。
この一連の流れが物議を醸しているなか、スウェーデンメディア『svt』は「スウェーデン戦後、日本国内では不満が広がっている。スウェーデンに同点ゴールを許したのは、破れた靴下が原因だったのかもしれない」と報じる。
また記事では、「『履くことを許されなかったことに戸惑い、驚いた』とソックスを履き替えるためにピッチを離れざるを得なかった中村は語った」「（スウェーデン人の元審判）ヨナス・エリクソンは『苛立たしいのは理解できる』と説明した」などと伝えている。
日本は29日に決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突。中村のソックス問題はどうなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
スコアレスで迎えた56分に前田大然が右足のシュートを流し込んで先制。しかしこの直後に、前半からソックスを下げるスタイルを主審から注意されていた中村敬斗がソックスの履き替えを指示され、一時的にピッチを離れることを余儀なくされる。
この一連の流れが物議を醸しているなか、スウェーデンメディア『svt』は「スウェーデン戦後、日本国内では不満が広がっている。スウェーデンに同点ゴールを許したのは、破れた靴下が原因だったのかもしれない」と報じる。
また記事では、「『履くことを許されなかったことに戸惑い、驚いた』とソックスを履き替えるためにピッチを離れざるを得なかった中村は語った」「（スウェーデン人の元審判）ヨナス・エリクソンは『苛立たしいのは理解できる』と説明した」などと伝えている。
日本は29日に決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突。中村のソックス問題はどうなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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