「日本は強かった」27歳のスウェーデン代表戦士が日本代表を称賛！ユニホーム交換をした相手は…「会えて嬉しかった」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に追いつかれ、１−１のドローに終わった。
試合後、先発した田中碧と同じリーズに所属するガブリエル・グドムンドソンに取材をすると、笑顔でこう語った。
「試合の後に彼（田中）と話したんだ。会えて嬉しかったよ。ユニホーム交換もした。これは事前に決めていたことなんだ」
３バックの左で先発した27歳は、「フローニンへンで一緒にプレーしたイタクラ（板倉滉）やドウアン（堂安律）に会えたのも嬉しかった。みんなに会えてよかった」と続けた。
森保ジャパンについては、「日本は強かった。対戦できて素晴らしい経験になったよ」と感服していた。
試合はドローに持ち込み、旧交も温められ、満足げな様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に追いつかれ、１−１のドローに終わった。
試合後、先発した田中碧と同じリーズに所属するガブリエル・グドムンドソンに取材をすると、笑顔でこう語った。
３バックの左で先発した27歳は、「フローニンへンで一緒にプレーしたイタクラ（板倉滉）やドウアン（堂安律）に会えたのも嬉しかった。みんなに会えてよかった」と続けた。
森保ジャパンについては、「日本は強かった。対戦できて素晴らしい経験になったよ」と感服していた。
試合はドローに持ち込み、旧交も温められ、満足げな様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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