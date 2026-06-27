「決勝Tは理不尽だらけの世界」日本代表に求められる”化け物封じ”の守備戦略【W杯】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表は、グループステージ最終戦でスウェーデンと１−１で引き分けた。56分に前田大然のゴールで先制しながら、62分に追いつかれて白星を逃した。
日本のゴールネットを揺らしたのは、プレミアリーグでも屈指のスピードを誇るアントニー・エランガ（ニューカッスル）だ。堂安律との１対１から内側へ切れ込むと、ペナルティエリア右角付近から左足を一閃。弾丸のようなシュートがゴールへ突き刺さり、日本は同点とされた。
ネット上では「あれは防げない」「仕方ない」といった声も上がった。しかし、ワールドカップの決勝トーナメントを勝ち抜くためには、こうした"理不尽な一撃"を打たせない守備が必要になる。
この失点で改めて浮き彫りになったのは、日本が世界トップクラスのアタッカーとの１対１では、なお課題を残しているということだ。オランダ戦の２失点目も、中村敬斗がクリセンシオ・サマービルとの１対１で後手に回り、失点につながった場面だった。
この先に待つのは、理不尽だらけの世界だ。ピッチの至るところにいる化け物たちと渡り合わなければ、世界制覇は見えてこない。１対１で対抗できない相手には、複数人で自由を奪う方法もある。オランダ戦では、堂安と久保建英が"ダブルチーム"でコディ・ガクポを封じ、自由を与えなかったように。
一瞬の隙が命取りとなる決勝トーナメント。１対１で勝てないなら、組織で化け物たちを封じる。その柔軟さと戦略性こそ、日本代表が世界の頂点へ近づくために欠かせない武器となる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
日本のゴールネットを揺らしたのは、プレミアリーグでも屈指のスピードを誇るアントニー・エランガ（ニューカッスル）だ。堂安律との１対１から内側へ切れ込むと、ペナルティエリア右角付近から左足を一閃。弾丸のようなシュートがゴールへ突き刺さり、日本は同点とされた。
この失点で改めて浮き彫りになったのは、日本が世界トップクラスのアタッカーとの１対１では、なお課題を残しているということだ。オランダ戦の２失点目も、中村敬斗がクリセンシオ・サマービルとの１対１で後手に回り、失点につながった場面だった。
この先に待つのは、理不尽だらけの世界だ。ピッチの至るところにいる化け物たちと渡り合わなければ、世界制覇は見えてこない。１対１で対抗できない相手には、複数人で自由を奪う方法もある。オランダ戦では、堂安と久保建英が"ダブルチーム"でコディ・ガクポを封じ、自由を与えなかったように。
一瞬の隙が命取りとなる決勝トーナメント。１対１で勝てないなら、組織で化け物たちを封じる。その柔軟さと戦略性こそ、日本代表が世界の頂点へ近づくために欠かせない武器となる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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