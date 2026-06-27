EXILEのTAKAHIROが25日、自身のInstagramを更新。“兄貴”と呼ぶ人気芸人とのツーショットを公開すると、「似ている」とファンからの反響が広がっている。

【画像】EXILEのTAKAHIROが６月25日、自身のInstagramを更新

TAKAHIROは「久しぶりに兄貴とバッタリ会いました」とつづり、寄り添って笑顔を見せる2人の姿をアップした。並んだ写真では、互いにリラックスした空気が漂い、気さくな関係性がそのまま伝わる。

その相手とは、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一。小杉を“兄貴”と紹介した点も印象的で、親しみのある呼び方からは、普段からの交流の深さもうかがえる。TAKAHIROは「ちょっと挨拶しようと楽屋のぞいたら、やっぱり、なんか食べてました。いつも優しい」と記し、楽屋で見た小杉の自然体な姿を明かした。

さらにTAKAHIROは、「#久しぶり杉て #ちょっと緊張しちゃって #座りの良い顔 #忘れてた #ヒーハー」とユーモアのあるハッシュタグを添えた。特に「久しぶり杉て」という表現は、小杉の名前をかけた一言としても受け止められている。

TAKAHIROと小杉は、以前からテレビ番組などで「似ている」と話題になっていた。この投稿には、「わー 小杉お兄ちゃん」「かわいい兄弟!!!!」「素敵なお写真」「かっこよすぎるて」「やっぱり似てる!?」などの声が並んだ。