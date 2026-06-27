ラジオ代打DJで久々に登場！短髪に黒メガネで“別人級”の近影が話題の元Sexy Zoneアイドル

FMラジオ「J-WAVE」の公式Instagramが26日更新され、2022年末をもって芸能界を引退した元Sexy Zone（現timelesz）のマリウス葉さんが、ラジオの代打DJを務めた際のオフショットを公開し、短髪に黒メガネで近影が注目を集めている。

【動画】FMラジオ「J-WAVE」公式Instagramが６月26日更新

休養に入ったモデル・長谷川ミラの代わりにJ-WAVE「START LINE」（金曜・16時30分）のナビゲーターを約1か月半担当し、最後の放送を笑顔で締めくくった様子が伝えられた。

マリウスさんは、5月中旬から番組を担当していた。最後の放送後に動画では「めちゃくちゃ楽しかったです」と笑顔を見せ、「最初は生放送3時間半、どうすればやれるのかっていう心配があったんですけど、チームの皆さんもそうですし、長谷川ミラさんのアドバイスだったり、とりあえず楽しむことが一番ということで、本当に、楽しかったです」と振り返っている。

公開されたオフショットでは、短髪に黒メガネを合わせた姿。以前の印象から大きく変わった“別人級”の近影として話題になった。フォロワーからは「マリウスに似てると思ったらマリウスだった」と驚く声が上がり、「マリちゃんすっかり大人～元気そうでうれしい」といった反応も寄せられている。

マリウスさんはドイツ生まれで、2011年1月にジャニーズ事務所へ入所し、同年11月にSexy ZoneとしてCDデビュー。12年にはTBS『コドモ警察』で連続ドラマデビューを果たし、その後も活動の幅を広げていった。その一方で、20年12月からは体調不良のため芸能活動を休止し、22年大みそかのジャニーズカウントダウンで11年間の芸能生活に区切りをつけていた。