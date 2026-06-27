ナイツ塙宣之驚き！ネタにしていた“駒野PK失敗”の一戦がTBS歴代最高視聴率57.3％だった

お笑いコンビ・ナイツ塙宣之が27日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』（土曜9時）に出演し、TBSの歴代視聴率が自分がネタにしていたサッカーW杯の一戦だったことに驚いた。

2010年南アW杯パラグアイ戦の駒野PK外しをずっとネタにしていた塙

オープニングの時事漫才では、開催中の「サッカーFIFAワールドカップ2026北中米大会」ネタに。塙は「初戦のオランダ戦なんてはるか昔のことのように感じますね。南アフリカW杯パラグアイ戦で駒野がPK外したのもはるか昔のことのように感じます」と、元日本代表の駒野友一が2010年の同大会決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦でPKを外したことに触れた。

これに相方・土屋伸之が「もういいだろ。10数年前の話だよ」とツッコむと、塙は「僕はいまだに駒野を許してないヤツのことを絶対に許しませんから」とボケて笑いを誘った。

ベテラン土井敏之アナ「駒野のPKを外した時の実況です」

この日、「TOKYO ちゃきちゃきリポート」コーナーにはベテラン・土井敏之アナウンサーが登場。土井アナは「おはようございます。駒野のPKを外した時の実況です」とあいさつすると、土屋は「そうなんですね」と驚き。散々ネタにしてきた塙も「鳥肌立ったわ」と反応し、スタジオは一気にざわついた。

土井アナは「塙さんがよくこれをボケでずっと使ってて。16年使ってるんですよ」と切り出し、「あれを聞くたびに私、胸が痛くなるんです」と明かした。長年にわたって繰り返されてきた“駒野ネタ”に対する率直な思いを語り、笑いを誘った。

TBSの社員食堂が無料に！直後の5分間ニュースの視聴率も40％

土井アナは当時のエピソードとして、「2010年6月29日、南アフリカ・プレトリアという場所で、日本対パラグアイ。あの実況をしておりまして。あれがですね、57.3％という視聴率で。TBSの歴代最高視聴率で残ってます」と回想した。これに塙ら出演者たちは一同驚き。南アフリカW杯の日本対パラグアイ戦は、土井アナにとって実況の記憶とともに、TBS史に残る数字としても刻まれている。

さらに、土井アナは「（最高視聴率のおかげで）沸き立ってTBSの社員食堂が無料になったのに、我々は現地にいてなんの恩恵もあずからなかった」「試合直後の5分間のニュースの視聴率が40％もあった」とのエピソードも明かしていた。