◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

阪神・村上頌樹投手（28）は7回1/3を3失点で今季5敗目を喫した。

「粘れましたけど、最後の最後に点を取られたし、それが決勝点にもなった。また来週も（広島戦が）ありますし、しっかり注意したい」

26日の同戦が降雨中止となり、今季初のスライド登板。立ち上がりから苦しい展開が続いたが、粘り強く投げ続けた。悔やまれるのは同点で迎えた8回。1死一、三塁のピンチを招くと、坂倉に右前への勝ち越し打を浴びた。なおも1死一、二塁の場面で悔しい降板。「イニング途中で替わってしまったのはリリーフにも迷惑かける」と唇をかんだ。

好機で手痛いミスもあった。先制した直後の2回1死二、三塁ではスリーバントスクイズを失敗。「バットには当てたかった。また帰って練習したい」と反省した。

これで広島戦の連勝は5でストップ。それでも、先発として役目は果たした。登板14試合のうち、今回で13試合のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）に成功。「0に抑えていければ勝てると思うので。それを増やしていきたい」と見据えた。