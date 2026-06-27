【FIFAワールドカップ2026】セネガル代表 5ー0 イラク代表（日本時間6月27日／トロント・スタジアム）

【映像】衝撃の“時速132km”弾丸パワーシュート

解説の元日本代表DFも驚愕する弾丸シュートだった。セネガル代表MFパプ・ゲイェが放った、ネットを突き破るかのような強烈な一撃が話題を集めている。

日本時間6月27日、FIFAワールドカップ2026グループI第3節で、セネガル代表はイラク代表と対戦した。

開幕2連敗を喫したセネガルは、逆転でのラウンド32進出に向けて大量得点で勝利するしかない状況に。絶体絶命の一戦で、自慢の攻撃陣が躍動した。

60分までに3-0とすると、71分、得意のミドルシュートで3点目を決めていたパプ・ゲイェが豪快な一撃を叩き込む。

左サイドのポケットにDFイスマイル・ヤコブスが、FWサディオ・マネ、FWニコラス・ジャクソンとの連係から侵入。逆サイドへ高いクロスを送ると、落下地点に入ったFWイリマン・エンジャーイが頭で落とす。これに後方から勢いよく飛び込んだパプ・ゲイェが、左足を思い切り振り抜いた。

レフティーが放った一撃は、GKにとってノーチャンス。時速132kmの超強烈なシュートはあっという間にゴールネットへ突き刺さった。

セネガル代表MFの強烈な弾丸シュートについて、DAZNで解説を務めた森脇良太氏（元日本代表）は、「なんちゅうシュートだ。ネットが破れるかと思いましたよ。凄い左足ですね」と驚きを隠せない様子だった。

このゴラッソはSNSでも話題となり、ファンからは「今大会最速でしょ！」「まさに弾丸」「今大会一番の衝撃！」「パワーシュート！」「絶対とれない」「シュートがエグすぎ」「こわ」「はっや」と驚きの声が相次いだ。

なお、試合中に発表されたデータによると、このシュートの速度は時速132kmを記録。絶好調パプ・ゲイェの衝撃的な2ゴールもあり、セネガル代表は5ー0で勝利を収めた。

（FIFAワールドカップ2026）