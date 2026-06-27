漫才コンビ「メッセンジャー」あいはら（56）が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。2年前に入院していたことを明かした。

あいはらは2020年5月、間質性肺炎のために入院。一時は意識不明で集中治療室に入るなど生死をさまよう事態となった。

当時について、あいはらは「酸素吸入をしていて、どんどん数値が下がっていく。（医師が）『管を入れていいですか』って。何のことか分からへんから、『全然、いいですよ』って」と承諾したところ、次に意識が戻った時には「管まみれでエヴァンゲリオンみたいな…」と振り返った。

「3日間たってたらしいです。3日間、意識なし。最後に一か八かっていうので、ドンとある薬を入れていただいて、蘇生した」と明かした。

その後は「かわいげないのが、蘇生するのも早いねん。普通もっとゆっくり元気になるやん？ 急に帰って、すぐ仕事してたもん」と、意識の回復後は早々に仕事復帰したことにも言及。

意識が戻った時のことについて、自身の感覚としては「寝てただけ」だったことに触れ、「目をパッと開けた時に、いろんな人が（目に）飛び込んでくるの。嫁さんと電話をつなげてたみたいで、俺、ボケのつもりで『愛してるで』って言ったら、看護師さんがみんな泣いてた」と苦笑し、妻の反応も「大泣きでした」と笑った。

さらに「2年前に、もう1回入院した」と2024年にも入院したことを打ち明ける。

原因については「急性肝炎と、もう1つ持っている肺炎が重なって」と説明。「肝炎やから、体も顔も真っ黄色なんよ。ラジオでしゃべってて、一緒にやってる人に『俺、顔、黄色くないか？』って言ったら、『バナナみたいですよ』って。『誰がバナナや！』って言うた次の日に即、入院」と笑いを誘い、「日々の健康には気をつけてるわ」と語っていた。