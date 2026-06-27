子猫が顔だけをひょっこり出していて…？まるで飼い主さんにかくれんぼを挑んでいるような微笑ましい光景は17万回を超えて表示され、1万8千件のいいねが寄せられました。

【写真：キャットタワーのハンモックを見たら、子猫が…まるでかくれんぼ中のような『尊すぎる光景』】

顔だけひょこっ…

X（旧Twitter）アカウント『@luv_ririmoon』に投稿されたのは、キャットタワーのハンモック型ベッドから、保護猫の子猫がそっと顔だけを出してこちらを見つめている様子です。この日子猫は、体をすっぽりハンモックに収め、目元だけを出して飼い主さんをじっと見つめてきたのだそう。

耳をぺたんと横に寝かせ、なるべく体が見えないように低姿勢を保つ姿は、まるでかくれんぼをしているかのようだったとのこと。目だけがきゅるんとこちらを見ている子猫の姿は、画像を見ている側の心を一瞬でつかんでしまうほどのかわいさだったといいます。

果敢にケンカを吹っかける子猫

子猫はたくさんの同居猫たちと共に日々賑やかに暮らしているのだそうです。ある時子猫は、寝そべっていた先住猫に闘いを挑んだのだとか。小さな体で精いっぱいの威嚇鳴きをしてから、先住猫の首元に飛び掛かっていったといいます。

先住猫に軽く払いのけられて、子猫はすぐさま撤退。しかし諦めない子猫は、再度鳴き声をあげてから飛び掛かっていったとのこと。先住猫が片手で子猫を払いのけ、子猫は退いて頭をぶるぶるっと一振り。まだまだ先輩にはかなわないということを悟ったかのようなワンシーンなのでした。

Xアカウント『@luv_ririmoon』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したかくれんぼをしている投稿には、「子猫のかくれんぼ最高！」「ハンモックからちょこんと顔出し尊い」「隠れてるつもりだけど普通に見えててかわいい」「子猫ちゃんみ～っけ！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@luv_ririmoon」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。