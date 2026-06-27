SNSで21万回以上表示され、1万件の「いいね」を集めているのは、運動会の当日に子猫を見つけたご家族のエピソード。投稿には、SNS民から「娘ちゃんが、偉いなぁ」「娘ちゃん立派」「ご家族の愛情の塊」など賞賛のコメントがたくさん寄せられています。

【写真：運動会の最中に夫から『置き去りにされた子猫がいる』とLINEがきて…感動のエピソード】

運動会の最中に届いたLINE

Threadsアカウント「s.s」に投稿されたのは、小学生の次女さんの運動会当日の出来事。学校で次女さんの出番を待っていたママさんに届いたのは、用事がありどうしても来られなかったというパパさんからのLINE。

内容は「子猫を見つけた」というもので、母猫は他のきょうだいを連れて去ったあとだったとのこと。ママさんが児童席の次女さんのもとに走り「どうする？」と聞いたところ、「運動会は来年もある。早く行って」という迷いのない言葉が返ってきたといいます。

家族の連携プレーが開始

その後の対応はとても素早かったそう！あとから来るはずだった長女さんがすぐに学校に来てくれ、息子さんはタオルを用意し、段ボールを組み立てたといいます。全員の素早い判断と連携プレーにより、子猫は救われ、おうちの猫に。

足が曲がっていてちゃんと立てなかった子猫は「もなちゃん」こと「もなかくん」と名付けられ、すくすく元気に成長しているそうです。次女さんにとっては『弟』のような存在なのだとか。素敵な家族に見つけてもらえてよかったね、もなかくん！

投稿主さんがもなかくんのママに向けて「良さそうなゴリラだって思って夫に託したんだよね？」と綴っていることから、SNS民からは「ゴリラさん、女神や…」「素敵なゴリラに出会えて良かったです」などのコメントも集まっていました。

Threadsアカウント「s.s」には、キャットウォークを作ってもらってのびのび過ごすもなかくんの姿や、次女さんと一緒に眠る幸せそうなもなかくんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「s.s」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。