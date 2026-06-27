韓国の突破確率に脚光

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日の大会16日目を終え、A組からI組まで9グループの全日程が終了した。

各組上位2チームに加えて、3位の成績上位8チームによる決勝トーナメント進出の争いが注目を集めている。

3位グループは上からスウェーデン、エクアドル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、パラグアイ、セネガルの5チームの勝ち抜けと、3試合を終えて勝ち点2に終わったウルグアイの敗退が確定した。

残るJ組、K組、L組の結果を踏まえ、3位グループの6位イラン、7位クロアチア（L組）、8位韓国、9位アルジェリア（J組）、10位スコットランド、12位コンゴ民主共和国（K組）の中から残る3枠に入るチームが決定する。

データ会社「オプタ」のXアカウント「Opta Analyst」は3位グループの決勝トーナメント進出確率をスーパーコンピュータで算出した。まだ決まっていないチームの中で最も高いのは、1試合を残して勝ち点3を獲得しているクロアチアで85.89％。32強進出は濃厚と見られる。最終戦でエジプトと引き分けて6番手に滑り込んだイランもそれに次ぐ85.83％で、7度目の出場にして初の決勝トーナメント進出に近づいている。

それに続くのは現時点で9番手のアルジェリアで68.28％。アルジェリアはJ組の最終戦でオーストリアと対戦する。勝ち点3で並ぶ両者は引き分けでも揃って突破が決まる状況だ。

これ以下は確率が50％を切る。12番手のコンゴ民主共和国は41.41％。52年ぶりのW杯で歴史的な初勝利を挙げれば、勝ち点を4に伸ばして初の決勝トーナメント進出の切符を手にできる。

崖っぷちに立たされているのはA組3位の韓国で、弾き出された進出確率は31.51％。2大会連続決勝トーナメント進出の望みは日程が進むごとに薄くなっている。

そして最も低いのは10番手のスコットランド。勝ち点3、得点1、失点4の得失点差マイナス3という成績で、勝ち抜けの確率は0.05％となった。彼らが救われるには文字通りの奇跡が必要になるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）