対象年齢：0歳から12歳(小学6年生)までのお子様！ ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」

記事ポイント ユーエスマートが「キッズランドUS 茨城常総店」を2026年6月19日にオープン「キッズランドUS 茨城常総店」は牧場コーナーや癒し動物園など30種類以上の遊びを展開「キッズランドUS 茨城常総店」は出入り自由や飲食持ち込み自由で利用できます ユーエスマートが「キッズランドUS 茨城常総店」を2026年6月19日にオープン「キッズランドUS 茨城常総店」は牧場コーナーや癒し動物園など30種類以上の遊びを展開「キッズランドUS 茨城常総店」は出入り自由や飲食持ち込み自由で利用できます

ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 茨城常総店」を2026年6月19日にオープンしました。

茨城県常総市のメガセンタートライアル石下店2階に誕生した、親子で遊べる室内遊園地です。

牧場コーナー、癒し動物園、セルフ写真館など、園内には30種類以上の遊びがそろっています。

ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」

名称：キッズランドUS 茨城常総店所在地：〒300-2707 茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル石下店2階オープン日：2026年6月19日営業時間：10：00~19：00定休日：ショッピングセンターに準ずる利用料金：【お子様】1時間パック800円、平日1日パック1,000円、休日3時間パック1,300円利用料金：【保護者様】1日パック700円(全パック共通)対象年齢：0歳から12歳(小学6年生)までのお子様

「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊び、くつろぎ、家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プランがあり、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様の交代も可能です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地となっています。

お世話ごっこを楽しめる牧場コーナー

牧場コーナーは、茨城店舗に初登場したコーナーです。

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこを楽しめます。

園内の遊びの中でも、牧場をテーマにしたユニークな遊びです。

小動物たちが集まる癒し動物園

癒し動物園には、かわいい小動物たちが集合します。

ほっと癒やされる、大好評の新コーナーです。

牧場コーナーとあわせて、動物をテーマにした遊びを室内で楽しめます。

家族の記念を残せるプリクラとセルフ写真館

プリクラ：1家族につき1回無料セルフ写真館：照明設備や撮影用衣装を完備

プリクラでは、お子様と一緒に撮影を楽しめます。

セルフ写真館は、スマホひとつで気軽に記念撮影ができるコーナーです。

照明設備や撮影用衣装があり、家族の思い出を写真で残せます。

宇宙空間の様なボールプール

ボールプールは、宇宙空間の様なコーナーです。

コーナー内には、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんです。

室内で体を動かしながら、仕掛けのある遊びを楽しめます。

乗りものとカートで楽しむドライブ遊び

乗りものコーナーには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車などが集まっています。

カートコーナーでは、好きなカートを選んでコース内のドライブを楽しめます。

室内にいながら、乗りものを選ぶ遊びと走る遊びを体験できます。

お店屋さんごっこもできるおままごとコーナー

おままごとコーナーでは、可愛いお野菜の収穫を楽しめます。

お店屋さんごっこなどのおままごとも、思う存分遊べるコーナーです。

家族で一緒に、室内でごっこ遊びを楽しめます。

何度でもフリープレイできるゲームコーナー

ゲームコーナーでは、アーケードゲームが何度でもフリープレイできます。

家族一緒に夢中になって楽しめるコーナーです。

短時間の遊びにも、遊び放題の時間にも組み合わせやすい室内ゲームです。

天候を気にせず体を動かせるアクティブコーナー

スーパージャングルジムの中には、ライトが光るすべり台やトンネルなどの仕掛けがあります。

公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具がそろっています。

スポーツコーナーでは、卓球やサッカーなど室内でも体を動かしてスポーツを楽しめます。

動物のお世話ごっこや小動物のコーナー、乗りものやごっこ遊びまで、子どもの興味に合わせて遊びを選びやすい室内遊園地です。

写真を残せる設備や飲食持ち込み、保護者交代に対応した利用スタイルにより、家族で過ごす時間を組み立てやすいおでかけ先になっています。

ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 茨城常総店」はいつオープンしましたか？

A. 「キッズランドUS 茨城常総店」は、2026年6月19日にオープンしました。

所在地は茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル石下店2階です。

Q. 園内ではどんな遊びが楽しめますか？

A. 園内には30種類以上の遊びがあります。

牧場コーナー、癒し動物園、プリクラ、セルフ写真館、ボールプール、乗りもの、おままごとコーナー、ゲームコーナーなどを楽しめます。

Q. 対象年齢は何歳までですか？

A. 対象年齢は0歳から12歳、小学6年生までのお子様です。

0歳のお子様は無料で、保護者様は1日パック700円の全パック共通料金です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 対象年齢：0歳から12歳(小学6年生)までのお子様！ ユーエスマート「キッズランドUS 茨城常総店」 appeared first on Dtimes.