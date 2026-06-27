雨の日も遊びが広がる！ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

記事ポイント ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」が可児市にオープンしました「キッズランドUS 岐阜可児店」は約30種類の遊びがそろう全天候型屋内遊園地ですボールプールやセルフ写真館、スーパージャングルジムなどを親子で楽しめます ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」が可児市にオープンしました「キッズランドUS 岐阜可児店」は約30種類の遊びがそろう全天候型屋内遊園地ですボールプールやセルフ写真館、スーパージャングルジムなどを親子で楽しめます

ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を2026年6月12日(金)にオープンしました。

可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階に登場した、親子で遊べる全天候型の室内遊園地です。

園内には約30種類の遊びがそろい、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせず過ごせます。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

名称：キッズランドUS 岐阜可児店所在地：〒509-0203 岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階オープン日：2026年6月12日(金)店舗

「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊び、くつろぎ、家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プランがあり、受付後の出入り、飲食持ち込み、保護者の交代ができます。

幼児、小学生の子どもも、パパもママも、家族みんなで過ごせるキッズパークです。

小動物が集まる癒し動物園

癒し動物園には、かわいい小動物たちが集まります。

ほっと癒やされる人気コーナーとして紹介されています。

園内には、子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこができる牧場コーナーもあります。

宇宙空間の様なボールプール

ボールプールは、宇宙空間の様なコーナーです。

ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けがそろっています。

仕掛けのあるボール遊びで、室内でも体を動かして遊べます。

スマホひとつで記念撮影できるセルフ写真館

セルフ写真館には、照明設備や撮影用衣装があります。

スマホひとつで記念撮影を楽しめるコーナーです。

家族で遊んだ時間を、写真として残せます。

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車

乗りものコーナーには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車などが集まります。

室内にいながら、乗りもの遊びを楽しめるコーナーです。

親子で同じ空間にいながら、乗りものを使った遊びを楽しめます。

収穫やお店屋さんごっこを楽しむおままごとコーナー

おままごとコーナーでは、可愛いお野菜の収穫を楽しめます。

お店屋さんごっこなどのおままごとも、思う存分楽しめるコーナーです。

ごっこ遊びを通して、親子で一緒に遊ぶ時間を過ごせます。

何度でもフリープレイできるゲームコーナー

ゲームコーナーでは、アーケードゲームを何度でもフリープレイできます。

家族一緒に夢中になって遊べるコーナーとして紹介されています。

屋内の遊び場の中で、ゲームを使った遊びも選べます。

ライトが光るすべり台やトンネルのスーパージャングルジム

スーパージャングルジムには、ライトが光るすべり台やトンネルがあります。

巨大ジャングルジムの中に、ワクワクする仕掛けが盛りだくさんです。

梅雨の時期も天候を気にせず、室内でアクティブに遊べます。

ブランコやシーソーで遊べる公園コーナー

公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具がそろいます。

雨の日も天候を気にせず、室内でアクティブに過ごせます。

外の公園に行きにくい日にも、屋内で遊具を使った遊びができます。

卓球やサッカーを楽しむスポーツコーナー

スポーツコーナーでは、卓球やサッカーなどを楽しめます。

室内でも体を動かしてスポーツを楽しめるコーナーです。

遊具、ゲーム、ごっこ遊びに加えて、スポーツの遊び方も選択可能です。

「キッズランドUS 岐阜可児店」では、屋内にそろう約30種類の遊びから、その日の過ごし方に合わせたコーナーを選べます。

出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代自由により、家族でくつろぎながら遊べる環境です。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」はいつオープンしましたか？

A. ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を2026年6月12日(金)にオープンしました。

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」はどこにありますか？

A. 所在地は、〒509-0203 岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階です。

Q. 園内ではどのような遊びを楽しめますか？

A. 約30種類の遊びがそろい、癒し動物園、ボールプール、セルフ写真館、乗りもの、おままごとコーナー、ゲームコーナー、スーパージャングルジム、公園コーナー、スポーツコーナーなどを楽しめます。

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