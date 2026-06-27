OH MY GIRL・アリン、“特別な能力”を持てるとしたら「過去へ戻りたい」 韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』インタビュー
俳優のイ・スヒョク、イ・ダヒ、OH MY GIRLのアリンが出演する韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』（全6話）の第1話と第2話が、ABEMAで日本初・国内独占無料配信中。（毎週月曜 深0：00〜※2話ずつ配信）
【場面ショット】特異体質の少女を演じるOH MY GIRLのアリン
同作は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンス。
ある日突然出現した、肉体関係を持った者同士をつなぐ頭上の赤い線（Sライン）。特別な「メガネ」を介して可視化されるその線は、なぜか肉眼で見える主人公を唯一の例外として、一度つながればどちらかが死ぬまで絶対に消えない。日常の裏に隠されていた不倫や歪んだ関係が次々と暴かれ、信頼で成り立っていたコミュニティはどんどんと音を立てて崩壊していく。
今回、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役を演じるOH MY GIRLのアリンのインタビューが到着。撮影の裏側についてのほか、もし特別な能力を持てるとしたら、日本の印象などを語っている。
――『S Line 〜見えてはいけない関係〜』の見どころについて教えてください。
ヒョヌプは特別な能力を持って生まれました。関係を持った人々の頭上に現れる赤い線を、見ることができる人物です。“Sライン”が見え始めると、隠されていた真実や欲望があらわになります。登場人物たちの心の動きが見どころです。
――撮影で起きたハプニングや、印象的な出来事について教えてください。
このドラマは赤い線をきっかけにさまざまな出来事が起こります。その赤い線を表現するために、撮影時は小さな赤いヘアピンを頭につけていました。その姿が愛らしく面白くて、真面目なシーンの時は皆で笑いをこらえていました。
――撮影中に難しかったシーンや大変だったポイントについて教えてください。
撮影現場ではいつも楽しく過ごせました。力を合わせ、最善を尽くしながら、一生懸命に楽しく撮影しました。赤い線を常に想像しながら、撮影しました。特別な存在になったような感覚でした。目に見えないものを想像しながらの撮影は、難しくも楽しくもありました。
――もしアリンさんが“特別な能力”を持てるとしたら、どんな能力を持ってみたいですか？
私は過去へ戻りたいです。記憶に残っていない幼い頃の出来事や、忘れてしまった大切な瞬間に戻りたいです。もう一度見てみたいと、最近よく思います。そんな能力が欲しいです。
――もし本作の宣伝活動で日本に来るとしたら、行ってみたい場所や食べてみたい物を教えてください。
まだディズニーに行ったことがないので、ディズニーシーに行ってみたいです！そして日本に行くなら、すてきな温泉にも入りたいです！日本食も大好きです。今思いつくのは、お寿司やうなぎ丼ですかね。デザートも好きで、日本で食べた抹茶クレープをもう一度食べたいです。OH MY GIRLの活動で、日本のファンの皆さんによく会いにきていました。その度にたくさんの応援と愛をいただき、非常に幸せだった思い出があります。ありがたかったです。必ずまた会いましょう！
【場面ショット】特異体質の少女を演じるOH MY GIRLのアリン
同作は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンス。
今回、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役を演じるOH MY GIRLのアリンのインタビューが到着。撮影の裏側についてのほか、もし特別な能力を持てるとしたら、日本の印象などを語っている。
――『S Line 〜見えてはいけない関係〜』の見どころについて教えてください。
ヒョヌプは特別な能力を持って生まれました。関係を持った人々の頭上に現れる赤い線を、見ることができる人物です。“Sライン”が見え始めると、隠されていた真実や欲望があらわになります。登場人物たちの心の動きが見どころです。
――撮影で起きたハプニングや、印象的な出来事について教えてください。
このドラマは赤い線をきっかけにさまざまな出来事が起こります。その赤い線を表現するために、撮影時は小さな赤いヘアピンを頭につけていました。その姿が愛らしく面白くて、真面目なシーンの時は皆で笑いをこらえていました。
――撮影中に難しかったシーンや大変だったポイントについて教えてください。
撮影現場ではいつも楽しく過ごせました。力を合わせ、最善を尽くしながら、一生懸命に楽しく撮影しました。赤い線を常に想像しながら、撮影しました。特別な存在になったような感覚でした。目に見えないものを想像しながらの撮影は、難しくも楽しくもありました。
――もしアリンさんが“特別な能力”を持てるとしたら、どんな能力を持ってみたいですか？
私は過去へ戻りたいです。記憶に残っていない幼い頃の出来事や、忘れてしまった大切な瞬間に戻りたいです。もう一度見てみたいと、最近よく思います。そんな能力が欲しいです。
――もし本作の宣伝活動で日本に来るとしたら、行ってみたい場所や食べてみたい物を教えてください。
まだディズニーに行ったことがないので、ディズニーシーに行ってみたいです！そして日本に行くなら、すてきな温泉にも入りたいです！日本食も大好きです。今思いつくのは、お寿司やうなぎ丼ですかね。デザートも好きで、日本で食べた抹茶クレープをもう一度食べたいです。OH MY GIRLの活動で、日本のファンの皆さんによく会いにきていました。その度にたくさんの応援と愛をいただき、非常に幸せだった思い出があります。ありがたかったです。必ずまた会いましょう！