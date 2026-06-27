車に揺られながら過ごしていた甲斐犬たち。その何気ない時間の中で見せた尊い姿が、多くの人の心を掴みました。

話題となった投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「可愛すぎる」「揺れが心地いいのかな」などのコメントが寄せられています。

【動画：車の後部座席に座る『犬の親子』→走行中、左右に揺さぶられて…とんでもなく愛おしい光景】

車内でくつろぐワンコたち

TikTokアカウント「kurowanko1127」に投稿されたのは、車の後部座席で過ごす甲斐犬一家のお姿。この日、母犬のランちゃんと娘のユキちゃんは並んで座り、車の走行に合わせてゆらゆらと体を揺らしていたそうです。穏やかな空気が漂い、リラックスした様子だったといいます。

しばらくすると、ユキちゃんの体が少しずつランちゃんの方へ。車の揺れに身を任せるように距離が縮まり、ついには頬を寄せるようにピトッと密着してしまったのだとか。その自然な寄り添い方は頬が緩んでしまうほど愛らしく、思わず見入ってしまいます。

あれ…？もう1匹いた♡

顔を寄せ合ったまま揺られるランちゃんとユキちゃん。2匹とも目を閉じたり細めたりしており、心地よさそうな雰囲気だったそう。寄り添いながらウトウトする姿は、とても微笑ましかったといいます。

すると今度は、後ろの座席から息子のダイくんがひょっこり登場。なんと2匹の間へ顔を入れるように加わり、気付けば3匹の顔がくっつくような形になったそうです。母娘がウトウトしている中、ダイくんだけはぱっちりと目を開けて周囲を見渡しており、その対照的な姿も印象的なのでした。

別の日も変わらない3匹

別の日の車内でも、ユキちゃんは座ったままウトウト。目を開けたと思えば再び閉じ、頭がカクンと前に傾くこともあったそうです。川遊びの帰り道だったこともあり、眠気には勝てなかったのかもしれません。さらに横ではランちゃんもぐっすり眠っていたそう。

一方でダイくんはというと、この日も終始元気いっぱい。窓の外や周囲をキョロキョロと見渡していたのだとか。眠気に身を任せる母娘と、最後まで目を輝かせていたダイくん。3匹らしさが詰まった車内のひとときに、ほっこり癒される人が続出したのでした。

話題となった投稿には「後ろからも顔がひょこっと出てきてめちゃくちゃ可愛い～」「ピトッて、かわいいですね♡」「車の揺れって眠たくなるよね」「このかわいいワンズに挟まれたい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kurowanko1127」では、甲斐犬のランちゃん、ダイくん、ユキちゃんの日常が多数投稿されています。仲良し家族ならではの微笑ましい光景や、思わず笑顔になる可愛い姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kurowanko1127」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。