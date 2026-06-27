W杯史上最少人口国として、2026W杯開幕前から注目を集めてきたキュラソー代表。26日にはグループE最終節でコートジボワール代表と対戦し、0-2で敗北。その挑戦は0勝1分2敗、グループ最下位で終えた。



グループ初戦ではドイツ代表に1-7の大差で敗れるなど、世界との差を感じる大会にはなった。しかし、キュラソーの国民は選手たちの頑張りを称える。



米『CBS NEWS』によると、キュラソー島から試合会場のフィラデルフィアまで3200kmの旅をしてきたエルヴォイ・イセニアさんは、ドイツ戦で1点決めてくれただけで満足と語る。





「これは夢だった。以前は叶わぬ夢。でも今は現実なんだ。本当に誇りに思うよ。この大会で1ゴールでも決められれば、我々の優勝さ。W杯に出場する国の中には1ゴールも決められないところもあるのだから。だから1ゴールでも決めれば素晴らしいチームなんだ」同じく応援に駆けつけたルーウェン・レイトーさんは「貯金は全て使い果たした。でも、気にしていない。生きていることが素晴らしい。キュラソー出身であることも素晴らしい。ここにいられて最高さ」と語っている。グループ第2節ではエクアドル代表相手にスコアレスドローへ持ち込んだ。記念すべきドイツ相手のゴール、もぎ取った勝ち点1。キュラソーの人々にとっては大満足のW杯となったようだ。