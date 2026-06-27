プレミアリーグのマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン獲得に近づいている。



『The Athletic』によると、シティが1億1600万ポンドの移籍金を支払うことで合意に達したようだ。シティは今回の移籍が成立すれば、ジャック・グリーリッシュ獲得の際に発生した1億ポンドをも超える移籍金を記録することになる。



『Sky Sports』ではシティ加入濃厚なアンダーソンのプレイスタイルに注目し、アーセナルのデクラン・ライス、シティのロドリよりも優れたMFだと分析した。





近年、プレミアリーグのクラブはこぞってMFの補強に動いている。その火付け役となったのはチェルシーだろう。エンソ・フェルナンデス、モイセス・カイセドと異なるプロフィールを持つ2人を獲得した。フェルナンデスはパスの能力に優れ、カイセドは守備時の安定をもたらす。チェルシーのボランチコンビは連携することで、最高のパフォーマンスを発揮する。英紙はこのアンダーソンがフェルナンデスとカイセド、2人の能力を兼ね備えたプレイヤーだと称賛している。まず守備でのスタッツだが、ボールリカバリー(306回)、デュエル勝利数(297回)、アタッキングサード、ミドルサードでのボール奪取数(計179回)の4つの分野でチームトップの成績を残している。それでいてリーグ戦でのアシスト数4はチーム2位、期待値だけならこれもまたチームトップだった。守備で汗をかきながら、ボールを持てば攻撃のタクトを振るアンダーソン。まさにベルナルド・シウバの後継者といえる存在だが、新政権となるシティで彼は何をチームにもたらすのだろうか。