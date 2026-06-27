どういったプランで勝つ考えだったのか。韓国代表は25日に2026W杯グループステージ最終節で南アフリカ代表と対戦し、0-1で敗れた。



まだ決勝トーナメント進出の可能性が消えたわけではないが、1勝2敗の3位に沈んでしまった。



南アフリカ戦に限ったことではないが、今大会の韓国は攻撃の形作りに苦しんでいる。代表監督ホン・ミョンボは南アフリカ戦で大エースのFWソン・フンミンをベンチスタートとする思い切った決断をしたが、これも上手くはいかなかった。





『South Korea News』によると、元韓国代表のレジェンドであるパク・チソンも戦いぶりには苦言を呈していた。「試合全体を通して、勝利を目指して戦っていたのか振り返る必要がある。攻撃に関する明確なプランがなかった。この問題は大会を通して続いている。準備段階でいくつかの部分が疎かになっていたのは明らかだ」米『ESPN』も南アフリカ戦の敗北は結果以上にショックが大きいと取り上げている。韓国にとってソン・フンミンをスタメンから外すのは大胆な決断であり、自身の判断に厳しい声が出ることはホン・ミョンボ監督も分かっていたはず。。それだけに明確なプランを見せる必要があったが、ソン・フンミンを外しただけで明確なプランは見えてこなかった。同メディアもソン・フンミン外しのショックは大きいと見ている。「ホン・ミョンボはソン・フンミンを先発から外すという、これ以上ないほど大きなギャンブルに出たのだ。しかし90分を通し、監督の重大な決断は良い結果に繋がらなかった。監督の決断には理由があるはずで、彼には決断を下す権利がある。結局のところチームより偉大な選手などいないのだから。しかし、その対象が韓国で崇拝されてきた英雄のソン・フンミンのような人物である場合、その判断が正しいと証明されなければならない。しかしそれは見られず、たとえ韓国が勝ち進んだ場合でも今後ホン・ミョンボにどのような反発があるかは分からない」「スタジアムに駆けつけた韓国のサポーターは、試合開始前から不満を露わにしていた。ウォーミングアップ中に大型スクリーンにソン・フンミンの姿が映った時には、スタンドから歓声が起きた。おそらくその時点ではソン・フンミンがベンチスタートということに気付いていないサポーターもいただろう。しかし最終的に韓国のスタメンが発表され、ソン・フンミンの名前がコールされないことに気付いた時、サポーターからはブーイングが起きた」ソン・フンミンの状態が良くないのは確かだが、絶対的エースをスタメンから外した衝撃は大きい。それが結果に繋がらなかったのも痛手で、ホン・ミョンボの手腕に疑問の声が出るのも仕方がないだろう。