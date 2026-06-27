８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」で指揮を執る、侍ジャパンＵ１２代表の桑田真澄監督（５８）が２７日、都内で行われた「侍ジャパンＵ―１２最終トライアウト」に参加した。雨天の影響で室内での練習となり、キャッチボール、ノックなどのメニューをこなした球児に熱視線を送った。

動画応募による１次トライアウトを突破し、北は北海道、南は沖縄から小学６年生３３人が集まった。参加した選手の一人は「たくさんのうまい人たちと練習できてよかった」とコメント。またこの日背番号「３０」のユニホームを披露した桑田監督との交流については「すごい人だと（知っていた）。名前と身長を聞かれて、その後話せて嬉（うれ）しかった」と、現役時代に通算１７３勝を挙げたレジェンドとの交流を振り返った。

最終トライアウトは２８日にも行われ、メンバーは後日発表される見通し。桑田監督は「守り勝つチームを作る。守備を優先しながら投手はコントロール、打者はミート力優先。バッテリーを中心に、１点を守り切るチームを目指したい」と、選考の方針を明かした。