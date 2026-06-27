◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）

ＪＲＡから前日最終オッズが６月２７日、発表された。１勝クラス突破から連勝で重賞初制覇を目指す（５）リッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が、単勝４・８倍で１番人気に支持されている。

２番人気は皐月賞９着から巻き返しを図る（１３）サノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）で６・０倍。前走のＮＨＫマイルＣで１０番人気ながら４着と好走した（１２）ローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）が７・１倍の３番人気で続く。

以下は骨折からの復帰戦となる（１４）スカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）で８・３倍、今回が初の１８００メートル戦となる（６）コルテオソレイユ（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ウインブライト）が９・３倍で、単勝１０倍以下が５頭と混戦模様が漂う。

馬連の１番人気は、（１２）ローベルクランツ―（１３）サノノグレーターの１６・６倍、（５）リッツパーティー―（１２）ローベルクランツが１６・７倍の２番人気で続き、２０倍を切っている。３連単の１番人気は、（１２）ローベルクランツ―（５）リッツパーティー―（１４）スカイスプレンダーの１１９・５倍で、全て１００倍を超えるオッズとなっている。