『ウマ娘 プリティーダービー』のラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』が、第1回の好評を受け、第2回から第6回まで追加放送されることが決定した。第2回は7月24日（金）22時からニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで生放送される。

ウマ娘、深夜ラジオに降臨『オールナイトニッポンGOLD』5・8生放送決定

第2回では、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』に出演した藤本侑里（ジャングルポケット役）、福嶋晴菜（ダンツフレーム役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）がパーソナリティを担当。ゲストにはアニソンシンガーのオーイシマサヨシ、アシスタントにはフリーアナウンサーの荘口彰久が出演する。

第1回の反響を受け2027年3月まで全6回放送へ

第1回では、キャスト陣による軽妙なトークに加え、ゲストの津田健次郎を迎えたスペシャルトークや、ゲームさながらのルームマッチ実況などが話題を集めた。こうした反響を受け、番組は2027年3月まで全6回にわたって放送されることが決まった。

今後は出演するパーソナリティを毎回変更しながら、第3回は2026年9月、第4回は11月、第5回は2027年1月、第6回は同年3月に放送予定。出演者や放送日時などの詳細は、公式生配信番組「ぱかライブTV’」などで順次発表される。

また、番組ではリスナーからのメールを募集しており、採用者には番組オリジナルステッカーがプレゼントされる。