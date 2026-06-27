M!LK塩崎太智がX開設 ユーモア溢れる初投稿でトレンド入り「元気が出る」「さすが」
【モデルプレス＝2026/06/27】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月27日、公式X（＠shiozaki__info）を開設した。
【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
塩崎は「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」とつづり、Xの開設を報告。アカウントのアイコンにも設定されている、三点倒立をしながら笑顔を浮かべるユーモアたっぷりの写真を公開した。
塩崎の記念すべき初投稿に、ファンからは「さすが日本を笑顔にするアイドル」「太智くんらしすぎる」「開設嬉しすぎて滅！」「お見事」「元気が出る」などと反響が続々。「三点倒立」がトレンド入りするほど、話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
◆塩崎太智、X開設を報告
塩崎は「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」とつづり、Xの開設を報告。アカウントのアイコンにも設定されている、三点倒立をしながら笑顔を浮かべるユーモアたっぷりの写真を公開した。
◆塩崎太智のX開設に反響
塩崎の記念すべき初投稿に、ファンからは「さすが日本を笑顔にするアイドル」「太智くんらしすぎる」「開設嬉しすぎて滅！」「お見事」「元気が出る」などと反響が続々。「三点倒立」がトレンド入りするほど、話題を集めている。（modelpress編集部）
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