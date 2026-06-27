森高千里、圧巻スタイル際立つミニスカ衣装公開「奇跡の美脚」「スタイルが変わってない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】歌手の森高千里が6月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開し、話題となっている。
【写真】57歳歌姫「スタイルが変わってない」圧巻美脚際立つミニスカ姿
現在ツアー中の森高は「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月26日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」と報告し、「今回のツアーはコンサートで初めて歌う楽曲だったり、30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています」と、ライブの内容を紹介した。
さらに「衣装にも深みがありますよ〜」とつづり、「本編の衣装は漆黒のベルベットで、袖口の膨らみがポイントです。アンコールの衣装は光や角度によって見え方が変わって見えると思います。どちらもこだわり抜かれた衣装です！」と説明。こだわりが詰まった2種類の黒のミニ丈衣装にロングブーツを合わせたショットも披露しており、すらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。
続けて、ツアーの折り返しを迎えたことを報告し、「天候の悪い中ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。雨が続いている地域の皆様、くれぐれもお気をつけてお過ごしください」とメッセージを記している。また、ライブ中の姿や、大阪で堪能したスイーツ、リハーサル中の私服姿なども多数披露している。
この投稿に「奇跡の美脚」「ミニ丈×ロングブーツが似合いすぎ」「かっこいい衣装が素敵」「スタイルが変わってない」「永遠のアイドル」「圧倒的な美しさ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳歌姫「スタイルが変わってない」圧巻美脚際立つミニスカ姿
◆森高千里、美脚際立つミニスカ衣装披露
現在ツアー中の森高は「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月26日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」と報告し、「今回のツアーはコンサートで初めて歌う楽曲だったり、30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています」と、ライブの内容を紹介した。
続けて、ツアーの折り返しを迎えたことを報告し、「天候の悪い中ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。雨が続いている地域の皆様、くれぐれもお気をつけてお過ごしください」とメッセージを記している。また、ライブ中の姿や、大阪で堪能したスイーツ、リハーサル中の私服姿なども多数披露している。
◆森高千里の投稿に反響
この投稿に「奇跡の美脚」「ミニ丈×ロングブーツが似合いすぎ」「かっこいい衣装が素敵」「スタイルが変わってない」「永遠のアイドル」「圧倒的な美しさ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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