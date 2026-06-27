サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、昼食の炒飯公開「ウインナーたっぷりで子供が好きそう」「後から胡椒をかける配慮が素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの丸高愛実が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。昼食の炒飯を公開した。
【写真】サッカー元日本代表の36歳妻「ウインナーたっぷりで子供が好きそう」昼食の炒飯
丸高は「お昼は炒飯！子供達のよそった後胡椒たーっぷりにするのがスキ」とコメント。ウインナー入りでブラックペッパーがかけられたフライパンの中の手作りの炒飯を公開した。
この投稿に、ファンからは「後から胡椒をかける配慮が素晴らしい」「パラパラで美味しそう」「ウインナーたっぷりで子供が好きそう」「お昼ご飯にぴったり」「胡椒がアクセントになってる」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の36歳妻「ウインナーたっぷりで子供が好きそう」昼食の炒飯
◆丸高愛実、昼食の炒飯公開
丸高は「お昼は炒飯！子供達のよそった後胡椒たーっぷりにするのがスキ」とコメント。ウインナー入りでブラックペッパーがかけられたフライパンの中の手作りの炒飯を公開した。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「後から胡椒をかける配慮が素晴らしい」「パラパラで美味しそう」「ウインナーたっぷりで子供が好きそう」「お昼ご飯にぴったり」「胡椒がアクセントになってる」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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