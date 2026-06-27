小沢仁志「白飯無し」焼肉たっぷりワンプレート朝食公開「朝から豪華」「スタミナ満点」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の小沢仁志が6月27日、自身のInstagramを更新。白飯無しの朝食を公開した。
【写真】63歳俳優「お肉の量すごい」白飯無しの焼肉たっぷりワンプレート朝食
小沢は「今朝は台風に負けじと肉・肉 ここは白飯無しで」とコメント。大量の焼肉と焼いた玉ねぎ、レタスや紫玉ねぎなどのサラダをワンプレートに乗せた朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「お肉の量すごい」「スタミナ満点」「朝から豪華」「お肉と野菜のバランスバッチリ」「焼き加減が最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「お肉の量すごい」白飯無しの焼肉たっぷりワンプレート朝食
◆小沢仁志「白飯無し」肉の朝食公開
小沢は「今朝は台風に負けじと肉・肉 ここは白飯無しで」とコメント。大量の焼肉と焼いた玉ねぎ、レタスや紫玉ねぎなどのサラダをワンプレートに乗せた朝食を公開した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉の量すごい」「スタミナ満点」「朝から豪華」「お肉と野菜のバランスバッチリ」「焼き加減が最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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