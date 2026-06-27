タカノフルーツパーラーの桃スイーツが登場♡桃の魅力あふれる限定メニュー特集

夏に旬を迎える桃をたっぷり楽しめる季節がやってきました。タカノフルーツパーラーでは、2026年7月1日から「シーズナルメニュー 桃」をスタート。みずみずしく甘い桃の魅力を存分に味わえるパフェやワッフル、プレートデザートなど、多彩なメニューが登場します。新宿本店と支店7店舗でそれぞれ異なる仕立てが用意されているのも魅力。桃好きの方はもちろん、夏らしいフルーツスイーツを楽しみたい方にもおすすめの期間限定メニューです♡

桃の魅力を堪能できる限定パフェ

今回のシーズナルメニューの主役ともいえるのが「桃のパフェ」です。

新宿本店では、桃のシャーベットやグラニテ、ゼリーを重ねた贅沢な構成。さらにレモンサワークリームを合わせることで、爽やかな味わいに仕上げられています。

桃の皮も甘く煮て使用しており、最後のひと口まで桃本来の香りと風味を堪能できます。

価格は新宿本店が2,530円、支店全店が2,420円です。

支店7店舗では、ピーチシャーベットやグラニテに加え、ピーチクリームやパッションピーチゼリーを組み合わせた華やかな味わいが特徴。締めくくりの杏仁ゼリーが上品な余韻を演出します。

また、新宿本店限定の「桃のプレートデザート」は3,410円、「シーズナルトライフル 桃」は2,200円（コーヒーまたは紅茶付き）で楽しめます。

ブリュレメリゼのサマーボックス登場！夏限定スイーツを贅沢に詰め合わせ

桃づくしの多彩なデザートメニュー

支店7店舗限定で登場する「桃のデラックスプリン・ア・ラ・モード」は2,970円。ほろ苦いカラメルソースを合わせたプリンに、たっぷりのカット桃を盛り付けた華やかな一皿です。

マンゴーやパイナップル、バニラアイス、桃のパルフェも添えられ、夏らしいフルーツの魅力を満喫できます。

そのほか、新宿本店では「桃のワッフル」2,420円（コーヒーまたは紅茶付き）、「桃のドリンクデザート」1,650円。

「桃のジュース」1,760円、「カットフルーツ 桃」2,530円を販売。

支店7店舗では「シーズナルトライフル 桃」2,090円（コーヒーまたは紅茶付き）、「桃のワッフル」2,200円（コーヒーまたは紅茶付き）、「桃のヨーグルトドリンク」1,540円、「桃のジュース」1,650円が登場します。

どのメニューも旬の桃を主役に仕立てており、桃ならではの香りや甘みを存分に楽しめるラインアップとなっています♪

店舗ごとに異なる味わいにも注目

新宿本店

今回のシーズナルメニューは、新宿本店と支店7店舗で内容が異なるのも大きな魅力です。

提供店舗は、新宿髙島屋店、池袋東武店、京急上大岡店、JR名古屋髙島屋店、横浜髙島屋店、川越丸広店、アトレ吉祥寺店の7店舗と新宿本店。提供期間はいずれも2026年7月1日から9月下旬までを予定しています。

支店7店舗

同じ桃をテーマにしながらも、それぞれ異なるアレンジが楽しめるため、店舗ごとの食べ比べをしてみるのもおすすめ。旬のフルーツだからこそ味わえる、特別なひとときを過ごせそうです。

この夏だけの桃スイーツを楽しんで♡

みずみずしく甘い桃を贅沢に使用したタカノフルーツパーラーの「シーズナルメニュー 桃」。

定番人気のパフェから限定プリン・ア・ラ・モード、ワッフルやドリンクまで、桃好きにはたまらないラインアップが揃います。

期間限定だからこそ楽しめる旬の味わいを、自分へのご褒美や友人とのカフェタイムにぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。夏ならではの特別なスイーツ体験が待っています♡