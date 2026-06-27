将棋のトーヨーカネツ杯第2回関西女流新鋭戦の1、2回戦が27日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、8月30日、和歌山県有田市の旅館「橘家」での準決勝、決勝に今井絢女流初段（24）、前回優勝の木村朱里女流初段（17）が駒を進めた。今井は杉本昌隆八段門下で藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝の妹弟子。終局後、大盤解説会場でのあいさつで、前回は2回戦で敗退したことを挙げた上で「（和歌山では）タイトル戦のような環境で指させてもらう。しっかり準備をし、恥ずかしくない将棋を」と意気込んだ。今回から和服対局を予定している。

2回戦の崎原知宙女流1級戦。先手・崎原が三間飛車を選択した32手目、今井から「歩頭角」と呼ぶべき好手が飛び出した。

「盲点に入りやすく、意識してないと指せない手。面白い将棋でした」。立ち合った王将4期の久保利明九段（50）が称えた。崎原の8筋の歩の前へ角を飛び出し、相手角に当てた。取るとその後、飛車角両取りの歩成が受からない。崎原が取り合いを避けたことで難なく飛先の突破に成功しただけでなく、と金も作って優勢へ持ち込んだ。

連覇を目指す木村は佐々木海法女流初段（21）との2回戦が逆転勝ち。解説で小林健二九段門下の兄弟子・徳田拳士五段（28）が「ヒヤッとさせられるが、勝ちになったら逃さない将棋」と表現する終盤力を発揮した。それでも木村は「対局内容が悪かった。（8月30日は）昨年より成長した姿を見せられるように」と厳しく自身を戒めた。