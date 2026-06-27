横浜・みなとみらいで『ポケモンスリープ』3周年記念イベント実施へ！ スタンプラリーやショップを展開
睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』3周年を記念したリアルイベント「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」が、7月17日（金）〜8月23日（日）の期間、神奈川・横浜市にある横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいで開催される。
【写真】モンスターボールデザインの「TOTONE」が登場！ イベントの詳細
■さまざまな企画を用意
今回開催される「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」は、ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つの会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会える無料のイベント。
期間中は、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーの実施をはじめ、横浜ランドマークタワーに巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」や、MARK IS みなとみらいに「Pokemon Sleep ドリンクスタンド」が登場する。
また、トヨタ自動車とのタイアップとして戦略的仮眠ツール「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」が設置されるほか、グッズショップやメガポケモンガチャも展開。なお、各企画詳細は後日発表される予定だ。
■さまざまな企画を用意
今回開催される「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」は、ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つの会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会える無料のイベント。
期間中は、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーの実施をはじめ、横浜ランドマークタワーに巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」や、MARK IS みなとみらいに「Pokemon Sleep ドリンクスタンド」が登場する。
また、トヨタ自動車とのタイアップとして戦略的仮眠ツール「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」が設置されるほか、グッズショップやメガポケモンガチャも展開。なお、各企画詳細は後日発表される予定だ。