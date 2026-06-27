SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。グループの今後について語った。

SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。5月31日でグループの活動を終了した嵐について思いを語った。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。

横山の希望で日帰り温泉に浸かる中、山里は「SUPER EIGHT としてこれからの目標とかあったりするの？」と質問。横山は「できるだけ続けられたらいいなって僕は思ってます。でも、他のメンバーが“辞める”って言ったら、“次は僕も辞める”って伝えましたよ」と明かした。

山里が「ええっ！？」と驚く中、「でもメンバー誰もそんなこと言ってないし」と横山。「この前、グループでそういう話したんですよ。20周年がこの前終わって、それぞれインプットの段階に入って。今後の話なんか一切してなかったんですけど、25周年も見えてきたし、“今後どうしようか”みたいな話し合いはできました。なんかええ話はできた。明るい未来が待ってるって僕も信じてます」と笑顔を浮かべた。