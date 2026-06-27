サッカー元日本代表DF坪井慶介氏（46）が27日、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ・ベルギー―ニュージーランドを中継した日本テレビに解説者として出演し、的確な解説と“イケボ”ぶりが話題となった。

この日の中継では試合を解説した後、29日（日本時間30日）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表についてコメント。「相手はブラジルで強い相手ですが、今まで積み上げてきたものを発揮すれば十分通用すると思うので思い切って戦ってほしいですね」と期待した。

低めのソフトな声で冷静かつ穏やかに語る坪井氏の解説はSNSでも好評で、X（旧ツイッター）では「落ち着いててめっちゃ好き」「元DFだけに守備の解説が的確でおもしろい」「内容、語り、すべて良し」「インテリジェンスを感じて心地よい」などの声が続々。

中にはイケボで知られる声優の津田健次郎に似ていると指摘するユーザーもあり、「ちょいちょい津田健次郎に聞こえてくる」「坪井慶介めっちゃいい声やな」「たまに津田健次郎が解説してるかと思ってしまう」「なんで津田健次郎がやってんだろうと思ったら坪井慶介だった」というコメントも見られた。

坪井氏はJ1浦和などで活躍し日本代表では40試合に出場。2006年W杯ドイツ大会は1次リーグ・オーストラリア戦で両足がつって途中交代し、「悔しい経験、経験不足を露呈してしまったが、今の選手はタフになった」と語った。ブラジル戦ではロビーニョ、ロナウドの2トップを相手に健闘を見せた。