Ｊ１清水エスパルスは２７日、Ｊ１町田から期限付き移籍中のＦＷ呉世勲（２７）を完全移籍で獲得したことを発表した。

呉は１９４センチ、９３キロの恵まれた体格を生かした空中戦が武器。百年構想リーグの空中戦勝利数は１８８でトップを独走、２位の東京Ｖ染野唯月の９７を大きく引き離した。高いポストプレー能力に加え、前線からの守備の献身性も光る。

韓国の蔚山現代ＦＣから２０２２年に清水へ完全移籍。２４年は町田に期限付き移籍すると３３試合に出場し８得点。韓国代表にも初招集された。２５年に町田へ完全移籍したが、シーズン中盤からＦＷ藤尾翔太が１トップの先発に定着し、出場機会が減少。３１試合に出場するも２得点にとどまっていた。

今年から清水に期限付き移籍で復帰。神戸をリーグ２連覇に導いた吉田孝行監督の下でセンターＦＷの主力に定着した。百年構想リーグではチーム最多の７得点を記録するなど、攻撃陣に欠かせない存在となっていた。

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以下はクラブを通じての呉のコメント。

このたび、清水エスパルスに完全移籍で加入することになりました。オ・セフンです。再び清水エスパルスの一員として戦えることを、大変嬉しく思います。プロになって最初の2年間をこのクラブで過ごし、昨シーズンは期限付き移籍という形で半年間、再びエスパルスのためにプレーしました。僕にとって清水エスパルスは、選手としての原点であり、特別な存在です。その後、FC 町田ゼルビアで2年間プレーし、多くの経験を積むことができました。厳しい競争の中で成長し、タイトルを獲得するという貴重な経験もさせていただきました。そのすべてが今の自分をつくってくれた大切な財産です。だからこそ、成長した姿でもう一度このクラブの力になりたいという気持ちが強くなり、今回の完全移籍を決断しました。再びこのエンブレムを背負う以上、甘えや妥協する気持ちは一切ありません。これまで以上の責任と覚悟を持ち、チームの勝利のためにすべてを懸けて戦います。ゴールという結果でチームに貢献し、ファン・サポーターの皆さんに勝利と喜びを届けたいと思っています。そして、清水エスパルスがさらに高い目標へ進めるよう、自分の持っている力をすべて出し切ります。これまで応援してくださった皆さんへの感謝を忘れず、言葉ではなくプレーと結果で恩返しをしていきます。皆さんとともに、新たな歴史をつくっていけるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします