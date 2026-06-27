CANDY TUNE村川緋杏、水着オフショット公開「スタイル抜群」「ビタミンカラー似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月26日、自身のInstagramを更新。1st写真集のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳ふるっぱー妹分「スタイル抜群」水着オフショット
村川は「村川緋杏1st写真集オフショット」とつづり、7月23日発売の1st写真集（宝島社）のオフショットを複数枚投稿。「沖縄楽しかった〜ビタミンみたいな水着」とコメントし、鮮やかな黄色のセパレート水着姿を披露した。白い塀に手を添え、振り返りながら美しい背中をのぞかせるショットでは、写真の周りにポップで可愛いイラストが添えられている。
この投稿は「スタイル抜群で眩しい」「振り返りポーズにキュンとした」「綺麗さと可愛さが詰まってる」「ビタミンカラー似合う」「周りのイラストもびびあんらしくて可愛い」「写真集の発売がますます楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳ふるっぱー妹分「スタイル抜群」水着オフショット
◆村川緋杏、水着オフショット公開
村川は「村川緋杏1st写真集オフショット」とつづり、7月23日発売の1st写真集（宝島社）のオフショットを複数枚投稿。「沖縄楽しかった〜ビタミンみたいな水着」とコメントし、鮮やかな黄色のセパレート水着姿を披露した。白い塀に手を添え、振り返りながら美しい背中をのぞかせるショットでは、写真の周りにポップで可愛いイラストが添えられている。
◆村川緋杏の投稿に反響
この投稿は「スタイル抜群で眩しい」「振り返りポーズにキュンとした」「綺麗さと可愛さが詰まってる」「ビタミンカラー似合う」「周りのイラストもびびあんらしくて可愛い」「写真集の発売がますます楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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