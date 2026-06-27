■陸上・第76回ボリス・ハンジェコビッチ記念大会（日本時間26日、クロアチア共和国・ザグレブ）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

世界陸連（WA）コンチネンタルツアー・ゴールドの「ボリス・ハンジェコビッチ記念」が行われ、男子110mハードルでは泉谷駿介（26、住友電工）が、自己ベストを0秒04上回る13秒00（＋1.2）をマークし2着に入った。同タイムは今季日本最高、さらに今季世界5位の好記録。泉谷は32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）に内定しており、本番へ向け弾みをつけるレースとなった。

優勝は今季ダイヤモンドリーグで2勝しているJ.ブリット（27、アメリカ）で、タイムは12秒98。泉谷との差はわずか0秒02だった。

2023年の日本選手権で出した日本歴代2位の13秒04から、泉谷にとって3年ぶりの自己ベスト更新となった。今年の日本選手権では同種目を13秒17の1着でフィニッシュし、大会2連覇を達成。通算5度目の優勝でアジア大会に内定した。

泉谷は28日（日本時間）のダイヤモンドリーグ（パリ）にも出場する予定。同じくアジア大会代表に内定し、日本記録保持者の村竹ラシッド（24、JAL）との対戦が期待されている。