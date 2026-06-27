Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年6月27日、ニュージーランドのマヒア半島にある同社の発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げ、Synspective（シンスペクティブ）の小型SAR衛星「StriX（ストリクス）」10機目を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（Ten Owl Of Ten）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月27日 2時43分

・発射場：Rocket Lab第1発射施設（ニュージーランド）

・ペイロード：StriX 10機目

Synspectiveのプレスリリースによると、衛星は打ち上げ後にアンテナの展開に成功し、試験のための通信が正常に機能して制御可能であることが確認されています。今後は数か月をかけて、観測やデータ取得をはじめとする機能検証が実施される予定です。

コンステレーション構築の現状と今後

SynspectiveのStriXシリーズは、2020年12月に打ち上げられた実証衛星初号機「StriX-α」以来、すべてElectronで打ち上げが行われてきました。今回の軌道投入成功により、SynspectiveのStriXコンステレーションは10機体制に到達しました。

同社は2020年代後半に30機規模のSAR衛星コンステレーションの構築を目指しています。Rocket Labは2020年以降、Synspectiveのコンステレーション構築における唯一の打ち上げ事業者としてElectronによる打ち上げを担っており、2030年までにさらに17回の打ち上げを予定しています。

関連画像・映像

【▲ 発射台で打ち上げを待つ「Electron」ロケット（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 飛行中の「Electron」ロケットと、軌道投入前のStriX衛星（右）の中継映像（Credit: Rocket Lab／Synspective）】

【▲ StriXシリーズ10機目のミッションパッチ。フクロウや10点満点の花丸など、10機目の節目を思わせるデザインが描かれている（Credit: Synspective）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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