俳優の一ノ瀬ワタル（４０）が２７日、都内で、劇場用映画に初主演した「四月の余白」の公開記念舞台あいさつを共演の夏帆（３４）、上阪隼人（１９）、山粼七海（１８）、吉田恵輔監督と行った。

ダブル台風直撃の日とあって、登壇者は「この台風の中こんなにたくさんの方にきていただいて本当にうれしい」（夏帆）などと観客に感謝。上阪が「本日は足が悪いところを…」と間違えると、一ノ瀬はすかさず「足元が悪いだろう」とツッコんで場を和ませた。

一ノ瀬の役どころは更生施設を運営する元半グレ。物語にちなんだ「どんなことがあっても見捨てないもの、人」がテーマのトークでは「今ウサギ８匹飼ってるんですけど、どんなことがあっても見捨てないと思うっすね。大変すけど、俺は今ウサギたちのために頑張ってるというか。ペットカメラも付けてるし、そうっすな」と明かし、「『みらいの里』（劇中の更生施設）の子供たちにもウサギを投影してるというか」と打ち明けた。

夏帆は「猫が２匹いるので、猫はどんなことがあっても見捨てないと思ってますけど、でもちょっとちょっと…『ちょっとちょっと』って２回言っちゃった」と照れつつ、「最近自分の好きな思い入れのある映画館が閉鎖しちゃうというニュースを見て、映画は映画館で見なきゃなと改めて思ってますね。絶対守りたい場所だなと思っています」と映画愛全開。

上阪は「家族ですかね。どんなことでも見守ってくれて肯定してくれてる家族。ここまで育ててくれて親には感謝しかない」と明かし、「今日も来てるんですけど。ママありがとう」と場内にいる母親に呼びかけた。

この日が１８歳の誕生日だった山粼は「恥ずかしいなと思いつつ言っちゃうんですけど、マネジャーさんは失いたくないというか、ずっといてほしい。役者を始めたきっかけも、マネジャーさんがいたからこそ役者の山粼七海がいるので、二人三脚で頑張っていきたい」とこちらもかけがえのない存在に感謝。

最後に一ノ瀬が「変わりたいと思ってる人の変われるきっかけになればいいし、皆さんの何かいいきっかけになればいいなと思っております」とメッセージを送った。