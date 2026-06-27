俳優の崎山つばさ（36）が27日、東京・本多劇場で初日を迎えた舞台「コテンペスト」の公開ゲネプロを行った。老舗百貨店を舞台に、小手伸也（52）演じる主人公が復讐（ふくしゅう）ミッションに挑むことになるコメディー。

小手にとっては初の主演舞台で、崎山は「絶対にとちれない、間違えられない」という強い思いでゲネプロに臨んだが「ド頭に甘がみしました」と苦笑い。小手に「まあまあやってたよね」と指摘されると、鈴木保奈美（59）ら共演者たちからは大きな笑いが起こった。謝りつつも「小手さんの華々しい舞台の一員として頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

稽古中のエピソードとして、小手にすし屋に連れて行ってもらったことを告白。純粋に一緒に食べに行きたくて誘ったら「財布で呼ぶんだ」と返された一幕も明かし、笑いを誘った。食事しながら会話をする中で「稽古場じゃない姿も見られた」と語ると、なかなか小手の素の姿を見ることができないという共演者たちは興味津々。だが、「ちょっとここでは言えない」と含みをもたせた回答にとどめ、小手は「隠してるようなこと何一つないよ！」とたじたじになり、さらなる笑いが起こった。

東京公演は同所で7月7日まで。