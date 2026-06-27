長崎MF安部大晴とS・ランスDF関根大輝がブンデス2部挑戦!! H・キールが連日の日本人選手レンタル加入発表
ホルシュタイン・キール(ドイツ2部)は26日と27日に連日で日本人選手の加入を発表した。スタッド・ランス(フランス2部)からDF関根大輝(23)が、V・ファーレン長崎からMF安部大晴(22)が期限付き移籍加入。それぞれ買取オプション付きだとしている。
安部は今季、長崎からスイス1部のルツェルンへ期限付き移籍。スイス1部で34試合に出場した。H・キールのオラフ・レッベスポーツディレクターは「ダイナミックで技術に優れた中盤の要となる選手」と紹介している。
関根は2025年1月に柏レイソルからS・ランスへ移籍。1年目はリーグアンで15試合に出場し、2部に降格した今季はリーグ戦24試合に出場した。A代表では3試合に出場している。レッベスポーツディレクターは「1年半フランスで経験を積み、日本代表での活躍で注目を集めた。彼がこのクラブを選んでくれたことを嬉しく思う」と伝えている。
両選手はそれぞれ以下のようにコメントした。
▽MF安部大晴
「H・キールは明確なサッカーの哲学を持っていて、若手が成長して次のステップへと進むことができる意欲的なクラブ。スイスでの1年を経て今はこの街、新チーム、強豪が並ぶブンデスリーガ2部での新たな挑戦をとても楽しみにしている」
▽DF関根大輝
「H・キールは伝統ある野心的なクラブ。新たなチーム、ファン、ドイツでの挑戦を楽しみにしている。早くチームに馴染んで成功のシーズンを送れるように自分の役割を果たしていきたい」
安部は今季、長崎からスイス1部のルツェルンへ期限付き移籍。スイス1部で34試合に出場した。H・キールのオラフ・レッベスポーツディレクターは「ダイナミックで技術に優れた中盤の要となる選手」と紹介している。
両選手はそれぞれ以下のようにコメントした。
▽MF安部大晴
「H・キールは明確なサッカーの哲学を持っていて、若手が成長して次のステップへと進むことができる意欲的なクラブ。スイスでの1年を経て今はこの街、新チーム、強豪が並ぶブンデスリーガ2部での新たな挑戦をとても楽しみにしている」
▽DF関根大輝
「H・キールは伝統ある野心的なクラブ。新たなチーム、ファン、ドイツでの挑戦を楽しみにしている。早くチームに馴染んで成功のシーズンを送れるように自分の役割を果たしていきたい」