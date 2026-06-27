Mrs. GREEN APPLE、映像作品『FJORD』より「No.7」ライブ映像公開
Mrs. GREEN APPLEが7月8日にリリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』より、「No.7」のライブ映像が先行公開された。
■夏らしい熱気で包み込まれる会場
「No.7」は、2016年リリースの1stフルアルバム『TWELVE』に収録された楽曲。『FJORD』では終盤で演奏され、会場は夏らしい熱気で包み込まれた。
映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』は、7月8日に『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』と同時発売。それぞれの通常盤Blu-rayおよびDVD（2枚組）の他、初回限定盤として『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』もリリースされる。
■リリース情報
2026.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』
2026.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』
2026.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』
■関連リンク
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/