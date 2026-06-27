SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。5月31日でグループの活動を終了した嵐について思いを語った。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。

ドライブ中、後輩たちについて話をする中で、横山は「最近の若い子の実力、エグくないですか？」とポツリ。「なにわ男子ももちろん思いますし、WEST.とかも“カッコええな”って思いますし。（まだカッコいいは）欲しいっすよ。足りないですね」と笑った。

それに、山里は「それがスーパースターとしてあり続けられる大事なところ。SUPER EIGHTはスーパースターと、俺たち、私たちの近くにいてくれるところが凄い」と感心。すると、横山は「それはもう、嵐のおかげっすね。やっぱ嵐がスーパースターすぎるから。そこと同じ土俵で戦っても勝たれへんと思ったから。だから僕らは僕らの戦い方をして。ちゃんと身の丈が分かれたんですよ。本当にありがたいですね」と話した。

そんな中、山里からその「嵐」が5月31日で活動を終了したことについて聞かれた横山は「凄い寂しいっすね。でもやっぱり、最後ライブで終えるっていう嵐の決断、やっぱり凄いなと。どこまでいってもファンの方を思って。なかなかできないですよ、やっぱり。あれだけ空いて、もう1回ライブやるって、凄いエネルギーいると思いますし」とした。