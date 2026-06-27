◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

雨で3日連続中止を経て、4日ぶりの試合となった阪神だが、スクイズ失敗、バント失敗などチャンスを得点につなげることができない重い試合となった。

藤川球児監督は「床田投手を攻めていきながら、いい攻めはできていた。そこで流れが一転二転していたというところは、もつれたかなと思う。まあ、それは勝負ですから」と試合を振り返り、「こちらにいい展開に向けたいし、その後もみんなが展開を向けたいと思って打席に入っていた」と説明した。

初回1死二塁で森下、佐藤輝が凡退すると、2回は敵失で先制しながら1死二、三塁で村上が3バントスクイズに失敗して、三塁走者・木浪が飛びだし、併殺。3回1死満塁も大山、前川が凡退。2点目を挙げた4回もなおも1死一、二塁で中野、森下が倒れた。

同点で迎えた7回は1死から中野、森下の連打が飛びだしたが、佐藤輝が遊ゴロ併殺。9回も1死一塁から中野の打席で三振ゲッツー。森下、佐藤輝に攻撃も回せずに試合は終わった。

藤川監督は4日ぶりの試合となった実戦感覚については「選手のコンディションもいい状態だし、そんなに休んでいるという感じはなかった」と語った。