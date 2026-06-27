20代で2児の母となった米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が、「もう1人子どもが欲しい」と第3子について言及して話題を呼んでいる。

スピアーズは父の日となった21日、自身のインスタグラムを更新して露出度の高い黄色いストリップドレス姿で小さなギターを手に踊る動画を投稿し、「今日は私にとって感情が高ぶる日。ギターを見ると、赤ちゃんのエイリアンを思い出すの。とてもやさしい音色を奏でる弦、音楽は天使の言葉だと言われている。いつかもう一人赤ちゃんを授かれることを願って、メキシコでこのギターを買ったの」と、キャプションでつづった。現在このコメントは削除している。

スピアーズは2004年に結婚した元バックダンサーのケビン・フェダーラインとの間にショーン・プレストン氏（20）とジェイデン・ジェームズ氏（19）の2人の息子がいる。2022年5月には当時の婚約者で後に結婚して離婚した前夫サム・アスガリとの間の子どもを流産したことを公表している。

スピアーズは今年3月に米ロサンゼルス郊外で飲酒と薬物の影響下で運転した容疑で逮捕、起訴され、裁判所から12カ月の保護観察処分と飲酒運転防止の教育プログラム受講を命じられたばかり。自主的にリハビリ施設に入所して治療を受けて最近、退所したことが伝えられている。（千歳香奈子）