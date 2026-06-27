147cm現役アイドル、抜群プロポーション際立つテニスウエア姿が「可愛すぎ」「すっっごい」
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが27日までにXを更新。テニスウエア姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなテニスウェアを身に付けてカメラを見つめる彼女の姿が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「すっっごい」「どストライクです」などの声が集まった。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなテニスウェアを身に付けてカメラを見つめる彼女の姿が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「すっっごい」「どストライクです」などの声が集まった。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）