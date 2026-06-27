W杯スペイン戦の観席がすごい！ レジェンドたちの集合写真に反響
スペインの強豪レアル・マドリードなどでプレーし、スペイン代表としてもワールドカップ優勝を経験した元ゴールキーパーのイケル・カシージャスが27日、自身のInstagramを更新し、歴代スペイン代表メンバーが集った観客席を公開し、往年のファンを喜ばせた。
【写真】客席がセレソンすぎるよ！ ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然 「なぜ彼らがプレイしないの？」の声も
カシージャスは2015年までレアルで守護神として君臨し、代表でも「2010FIFAワールドカップ」で決勝トーナメント4試合を無失点に抑える活躍ぶりで、同国初優勝に貢献した。現役時代はポルトガルのクラブ・FCポルトで終えたが、現在はフロントとしてレアルに舞い戻っている。
現在開催中の「2026FIFAワールドカップ」では、この日、スペイン対ウルグアイ戦が行われ、スペインが1−0で勝利した。カシージャスはこの日「Vamos ES!!」（行け！スペイン）の一言とともに、自身と観客席のメンバーを捉えたショットを公開している。写真には、カシージャスと現役時代にしのぎを削ったライバルチームのバルセロナ元主将カルロス・プジョルやバレンシア、マンチェスター・シティで活躍したダビド・シルバ、さらに後方の席には、カシージャスのレアル時代の元チームメイトだったイエロやミチェル・サルガド、グティ、さらにレアルの大先輩であるエミリオ・ブトラゲーニョも笑顔をみせている。
そんな歴代スペイン代表の名選手らが顔をそろえた集合写真にファンも感動。「今までで最高のチーム!!!」など、各国の言葉でコメントが寄せられている。
引用：「イケル・カシージャス」Instagram（＠ikercasillas）
【写真】客席がセレソンすぎるよ！ ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然 「なぜ彼らがプレイしないの？」の声も
カシージャスは2015年までレアルで守護神として君臨し、代表でも「2010FIFAワールドカップ」で決勝トーナメント4試合を無失点に抑える活躍ぶりで、同国初優勝に貢献した。現役時代はポルトガルのクラブ・FCポルトで終えたが、現在はフロントとしてレアルに舞い戻っている。
そんな歴代スペイン代表の名選手らが顔をそろえた集合写真にファンも感動。「今までで最高のチーム!!!」など、各国の言葉でコメントが寄せられている。
引用：「イケル・カシージャス」Instagram（＠ikercasillas）